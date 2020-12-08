Медики в Бурятии пожаловались на отсутствие выплат за работу с больными COVID-19 пациентами

Медработники больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Бурятии пожаловались на задержки выплат за работу с коронавирусными больными. Об этом сообщает местный портал «Ариг Ус».

Врачи и медперсонал заявили, что им обещали выплачивать коронавирусные надбавки ежемесячно, однако по состоянию на декабрь на их счета до сих пор не поступили деньги за октябрь.

«Мы — работники БСМП. С 15 октября нашу больницу перевели в ковидный госпиталь. В связи с этим нагрузка увеличилась. Пришел день заработной платы. Сегодня уже декабрь, а положенной выплаты за ковид нет за октябрь. И где справедливость?», — говорится в обращении медиков.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Республики Бурятия заявила, что Минздрав региона выплаты еще «ожидает», однако точную дату перечисления денег назвать не смогла.

Ранее в правительстве заявили, что на основе прогноза российских регионов за октябрь выделят из резервного фонда Минздраву около 25 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. Однако многие медики жаловались, что обещанные выплаты за работу в перепрофилированных под коронавирус больницах и за контакты с инфицированными COVID-19 им не приходят.

В частности, в конце ноября в Министерстве здравоохранения Хабаровского края сообщили вице-премьеру Татьяне Голиковой, что у ведомства нет средств на выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом. По словам и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова, краевой Минздрав каждый день получает до 10 жалоб на отсутствие федеральных выплат за работу с пациентами с COVID-19.

В России за последние сутки выявили 26097 новых случаев заражения коронавирусом. За последний день скончались 562 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в России умерли 44 159 человек. Общее число всех случаев заражения COVID-19 в России за все время пандемии выросло до 2 515 009.