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«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19

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№ 135 от 7 декабря 2020

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В Великобритании началась массовая вакцинация от COVID-19. Первую прививку сделали 90-летней жительнице Северной Ирландии

Общество267

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Великобритания первой их западных стран начала массовую вакцинацию граждан от коронавируса препаратом, разработанным американским концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Об этом сообщает «Би-би-си».

Первую прививку вне клинических испытаний врачи Университетской больницы Ковентри сделали Маргарет Кинан из Северной Ирландии. Через неделю ей исполнится 91 год.

«Это лучший подарок к моему грядущему дню рождения, который я только могла пожелать. Ведь в новом году я наконец-то смогу провести время со своей семьей и друзьями после того, как была одна большую часть уходящего года», — отметила она.

Использование вакцины от Pfizer власти Великобритании одобрили еще на прошлой неделе, после того, как страна заказала 40 миллионов доз препарата. По данным разработчиков, его эффективность составляет 95%. Одному человеку необходимо ввести две дозы с разницей в три недели. В первую очередь в Великобритании будут вакцинировать пожилых людей и медработников.

Клинические испытания третьей фазы вакцины Pfizer начались 27 июля. Новый препарат — это РНК-вакцина, работающая на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку, попадает в организм человека при вакцинации и вызывает иммунный ответ.

Теги:
sn, пандемия, вакцина, великобритания
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