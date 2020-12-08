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№ 135 от 7 декабря 2020Читать номер
«За отвагу»: обозреватель «Новой» Елена Милашина стала лауреатом премии «Репортеров без границ»
Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина стала лауреатом премии за свободу прессы, которую присуждает международная правозащитная организация «Репортеры без границ». Онлайн-трансляция церемонии вручения, прошедшей в Тайбэе, велась на странице организации в фейсбуке.
Милашиной присудили награду в номинации «За отвагу». В оргкомитете премии подчеркнули, что журналистка регулярно сталкивается с давлением, нападениями и угрозами убийства.
«Несмотря на все это она без уступок продолжает публиковать статьи о наиболее сложных вопросах республики Чечни, которой железной рукой руководит Рамзан Кадыров», — подчеркнули организаторы.
Этой весной глава Чечни угрожал обозревателю «Новой» после выхода ее материала о ситуации с коронавирусом в республике. «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!», — заявил тогда он.
После этого правозащитники и политики потребовали предоставить Милашиной госзащиту. В Кремле, впрочем, «ничего необычного» в угрозах главы региона не увидели.
Кроме Милашиной, премию «Репортеров без границ» получили афганская радиостанция «Мерман» — в категории «Влияние» и главный редактор египетской онлайн-газеты Mada Masr Лина Аттала — за независимость. Специальный приз жюри присудило Джимми Лаю — владельцу оппозиционной гонконгской газеты Apple Daily. Награду за него получал его сын: сам Джимми Лай сейчас находится под арестом.
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