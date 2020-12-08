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«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19

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№ 135 от 7 декабря 2020

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В России за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19

Общество101

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В России за сутки выявили 26097 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 7 декабря, за сутки во всей стране выявили 28142 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 2 515 009. В Москве за последний день выявили 5232 новых заболевших COVID-19 — это на 2047 меньше, чем в предыдущий день, когда в столице зарегистрировали 7279 новых случаев коронавируса. 

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3734 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 1341 (это максимум за все время пандемии в регионе), в Нижегородской области — 482, в Республике Карелия — 472.

За последний день скончались 562 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в России умерли 44 159 человек.

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В России продолжает регистрироваться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщается на сайте Роспотребнадзора. По данным ведомства, пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42-х субъектах страны, превышение отмечается «преимущественно среди взрослого населения».

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Теги:
COVID-19, ng, коронавирус
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