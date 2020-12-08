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№ 135 от 7 декабря 2020

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СК в Иркутске начал проверку после вспышки кишечной инфекции в детском саду

Общество9

9
 

Следователи в Иркутской области начали доследственную проверку из-за отравления детей и персонала детского сада в селе Ербогачен Катангского района. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Проверка проводится по ч. 1 ст. 236 УК — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. В СК уточнили, что, по предварительным данным, у 23 человек, в числе которых 19 детей, подтверждена острая кишечная инфекция. У большинства из них обнаружили сальмонеллез.

Предварительная причина заболевания — нарушение технологии приготовления блюд, сообщили в ведомстве. В региональном Роспотребнадзоре заявили, что сообщение о массовом отравлении поступило 1 декабря. Деятельность детского сада временно приостановлена.

Накануне в Астрахани 32 человека попали в больницу после посещения бассейна «Динамо». Все они, в том числе 21 ребенок, отравились парами хлора. Шестеро детей, по данным Минздрава, сейчас находятся в реанимации на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии.

Теги:
иркутск, ng, отравление

Минцифры составило рейтинг российских приложений для предустановки на гаджеты. Среди них — ICQ и «Маруся»

Общество436

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило и направило в правительство предварительный рейтинг отечественных приложений и программ для предустановки на устройства, продающиеся в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

В этот перечень вошли 29 приложений в 12 категориях, а также платежная система «Мир» и приложение госуслуг. Из 29 вошедших в рейтинг продуктов пять принадлежат «Яндексу» и 13 — Mail.ru Group, отмечает «Ъ». В своих категориях лидируют четыре приложения «Яндекса» и шесть — Mail.ru Group.

В лидеры приложений от «Яндекса» в своих категориях вошли «Яндекс.Браузер», поисковая система, картографические сервисы и и приложение облачного хранения данных. В топ приложений от Mail.ru Group вошли почта, мессенджер ICQ, голосовой помощник «Маруся», новостной агрегатор, стриминговый сервис OK Live и «ВКонтакте» (второе место в категории заняли «Одноклассники»).

В категории антивирусов лидировал «Лаборатория Касперского», а офисных приложений — «МойОфис». В рейтинг также вошло приложение газеты «Ведомости» — оно находится на втором месте в категории новостных агрегаторов.

Рейтинг, как уточнили в Минцифры, формировался на основании заявок правообладателей, в которых указывалось число пользователей сервиса за прошедший год. Его планируется обновлять каждый год.

Согласно действующей версии закона, требования о предустановки на устройства отечественных приложений будут обязательны для продающихся в России смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV, которые были произведены после 1 января 2021 года.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на электронные устройства президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Несмотря на критику со стороны производителей электроники и ритейлеров, он должен был начать действовать уже с 1 июля. Позже вступление в силу закона о предустановке российского софта на гаджеты перенесли на 2021 год.

Теги:
минцифры, ng, мобильные приложения, it
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