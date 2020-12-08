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№ 135 от 7 декабря 2020Читать номер
Минцифры составило рейтинг российских приложений для предустановки на гаджеты. Среди них — ICQ и «Маруся»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило и направило в правительство предварительный рейтинг отечественных приложений и программ для предустановки на устройства, продающиеся в России. Об этом сообщает «Коммерсант».
В этот перечень вошли 29 приложений в 12 категориях, а также платежная система «Мир» и приложение госуслуг. Из 29 вошедших в рейтинг продуктов пять принадлежат «Яндексу» и 13 — Mail.ru Group, отмечает «Ъ». В своих категориях лидируют четыре приложения «Яндекса» и шесть — Mail.ru Group.
В лидеры приложений от «Яндекса» в своих категориях вошли «Яндекс.Браузер», поисковая система, картографические сервисы и и приложение облачного хранения данных. В топ приложений от Mail.ru Group вошли почта, мессенджер ICQ, голосовой помощник «Маруся», новостной агрегатор, стриминговый сервис OK Live и «ВКонтакте» (второе место в категории заняли «Одноклассники»).
В категории антивирусов лидировал «Лаборатория Касперского», а офисных приложений — «МойОфис». В рейтинг также вошло приложение газеты «Ведомости» — оно находится на втором месте в категории новостных агрегаторов.
Рейтинг, как уточнили в Минцифры, формировался на основании заявок правообладателей, в которых указывалось число пользователей сервиса за прошедший год. Его планируется обновлять каждый год.
Согласно действующей версии закона, требования о предустановки на устройства отечественных приложений будут обязательны для продающихся в России смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV, которые были произведены после 1 января 2021 года.
Закон об обязательной предустановке российского ПО на электронные устройства президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Несмотря на критику со стороны производителей электроники и ритейлеров, он должен был начать действовать уже с 1 июля. Позже вступление в силу закона о предустановке российского софта на гаджеты перенесли на 2021 год.