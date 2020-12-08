В Санкт-Петербурге создали «Карту сопротивления» предприятий общепита, выступающих против коронавирусных ограничений

Предприниматели Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления» заведений общепита для борьбы с ограничениями, введенными в городе на фоне распространения коронавируса. На ней могут отмечаться бары и рестораны, которые не планируют соблюдать предписания властей о работе в новогодние праздники.

«На карте размещены заведения Санкт-Петербурга, не признающие постановление №121. Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится на сайте проекта.

Сейчас на карте отмечено около 40 заведений. Создатели сайта отмечают, что добавлять туда их могут как владельцы баров и ресторанов, так и их гости.

Как рассказал РБК бизнесмен Александр Коновалов, идея проекта принадлежит ему. Сам он санкций со стороны Роспотребнадзора не опасается. «Это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна. За корпоративы и банкеты в конце декабря — начале января люди платили деньги еще в сентябре, все даты расписаны, многие рестораны [работают] только ради новогодних дней», — объяснил он в разговоре с изданием.

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга подобные заявления назвали «риторической драматизацией». Там отметили, что рестораны и кафе могут работать на доставку, «им предложены коллаборации с уличными городскими мероприятиями».

Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, заведения общепита должны быть закрыты в новогодние праздники — с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января рестораны и бары смогут работать только до 7 часов вечера.

О том, что в городе сложилась сложная эпидемиологическая обстановка еще неделю назад заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, свободными в городе осталось менее 5% коек. В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга накануне признал, что северная столица близка к «полному локдауну». «До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — "красная черта", за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — предупредил он.