Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 135 от 7 декабря 2020

Читать номер

Россия вместе с Кубой и Никарагуа вошла в «список наблюдения» США по нарушениям религиозных свобод

Политика26

26
 

Власти США обнародовали список из 10 стран, которые, по мнению составителей, нарушают религиозные свободы. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео. В этот список вошли Бирма, Иран, Китай, КНДР, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан и Эритрея.

Эти государства вызываю «особую обеспокоенность […] поскольку занимаются или терпят систематическое, постоянное и вопиющее нарушение религиозных свобод», считает госсекретарь США.

Россия вошла в специальный «список наблюдения» государств, власти которых участвовали в нарушениях или терпимо к ним относились. «США также вносят Коморские острова, Кубу, Никарагуа и Россию в специальный список наблюдения как государства, которые участвовали или терпят серьезные нарушения религиозных свобод», — заявил Помпео.

В то же время из этого списка «на основании значительного прогресса» были исключены Узбекистан и Судан. Причины, по которым власти США приняли такие решения, Помпео не назвал.

«Свобода вероисповедания — неотъемлемое право и основа, на которой строятся и процветают свободные общества», — утверждает госсекретарь.

Читайте также

Передел небес. За что преследуют «Свидетелей Иеговы»*. Мнение экспертов Воронежа, где прошли самые массовые в России аресты адептов религиозной общины

 

Это не первый раз, когда Россия попадает в «список наблюдения» по нарушениям религиозных свобод. В 2019 году Помпео также включил Россию в список государств, власти которых несут ответственность за злостные нарушения свобод вероисповедания или терпят их. Среди других государств в докладе фигурировали Пакистан, Турция, Иран, Китай и Мьянма.

Летом 2020 года Помпео обвинил Россию в притеснении «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России) и участников признанной террористической и запрещенной в России панисламиской партии «Хизб ут-Тахрир».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что слова госдепартамента США о нарушениях религиозных свобод в России «непрофессиональны». «Что у людей происходит в госдепартаменте, понять невозможно. Там вообще специалисты остались? Какой-то парад непрофессиональных заявлений, которые мы видим от американских дипломатов, причем я бы сказала, высшего звена», — говорила она.

Списки нарушителей составляются по Закону о международной религиозной свободе от 1998 года.

Теги:
ng, нарушения прав, нарушения, религиозные организации, религия
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera