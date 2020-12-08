Россия вместе с Кубой и Никарагуа вошла в «список наблюдения» США по нарушениям религиозных свобод

Власти США обнародовали список из 10 стран, которые, по мнению составителей, нарушают религиозные свободы. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео. В этот список вошли Бирма, Иран, Китай, КНДР, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан и Эритрея.

Эти государства вызываю «особую обеспокоенность […] поскольку занимаются или терпят систематическое, постоянное и вопиющее нарушение религиозных свобод», считает госсекретарь США.

Россия вошла в специальный «список наблюдения» государств, власти которых участвовали в нарушениях или терпимо к ним относились. «США также вносят Коморские острова, Кубу, Никарагуа и Россию в специальный список наблюдения как государства, которые участвовали или терпят серьезные нарушения религиозных свобод», — заявил Помпео.

В то же время из этого списка «на основании значительного прогресса» были исключены Узбекистан и Судан. Причины, по которым власти США приняли такие решения, Помпео не назвал.

«Свобода вероисповедания — неотъемлемое право и основа, на которой строятся и процветают свободные общества», — утверждает госсекретарь.

Это не первый раз, когда Россия попадает в «список наблюдения» по нарушениям религиозных свобод. В 2019 году Помпео также включил Россию в список государств, власти которых несут ответственность за злостные нарушения свобод вероисповедания или терпят их. Среди других государств в докладе фигурировали Пакистан, Турция, Иран, Китай и Мьянма.

Летом 2020 года Помпео обвинил Россию в притеснении «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России) и участников признанной террористической и запрещенной в России панисламиской партии «Хизб ут-Тахрир».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что слова госдепартамента США о нарушениях религиозных свобод в России «непрофессиональны». «Что у людей происходит в госдепартаменте, понять невозможно. Там вообще специалисты остались? Какой-то парад непрофессиональных заявлений, которые мы видим от американских дипломатов, причем я бы сказала, высшего звена», — говорила она.

Списки нарушителей составляются по Закону о международной религиозной свободе от 1998 года.