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№ 135 от 7 декабря 2020

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Летчик-испытатель Чак Йегер, первым в истории превысивший скорость звука, скончался на 98-м году жизни

Общество37

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Американский летчик-испытатель Чак Йегер (Чарльз Элвуд Йегер) умер на 98-м году жизни. Об этом сообщила жена летчика Виктория Йегер на странице самого летчика в твиттере.

Фото: страница Чака Йегера в твиттере

«Величайший пилот Америки и наследие силы, приключений и патриотизма останутся в памяти навсегда», — заявила она.

 

Летчик-испытатель, генерал военно-воздушных сил США Чак Йегер родился 13 февраля 1923 года. Во время Второй Мировой войны он сначала был авиамехаником, потом, в 1942 году, стал пилотом. В 1947 году Йегер впервые превысил на самолете скорость звука в управляемом горизонтальном полете. 

Его авиационная карьера продолжалась более 60 лет, он внес большой вклад в развитие военной авиации и космонавтики в США.

Теги:
ng, авиация, смерть
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