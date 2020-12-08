онлайн
«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19
Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Антология хабаровского протеста10 материалов
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 135 от 7 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 8 декабря. Коротко
Общество547
«Новая газета»редакция
547
- Суд столичного округа Колумбия запретил властям США принимать меры по ограничению работы социальной сети TikTok. В начале августа президент Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok»: американский лидер утверждал, что приложение могло передавать личные данные пользователей в «в руки китайских коммунистов».
- За сутки в Москве скончался еще 71 пациент с COVID-19. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 9496. По всей стране с начала пандемии коронавирус унес более 43,5 тысячи жизней.
- США включили Россию в «список наблюдения» из-за нарушений религиозных свобод. По словам госсекретаря Майка Помпео, в перечне указаны страны, власти которых участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям в этой сфере. В список также добавили Коморские острова, Кубу и Никарагуа.
- Предприниматели Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления» заведений общепита для борьбы с ограничениями, введенными в городе на фоне распространения коронавируса. На ней могут отмечаться бары и рестораны, которые не планируют соблюдать предписания властей в новогодние праздники. Представители отрасли считают, что если все будут работать открыто, то власти прислушаются к бизнесу.
- Суд в Лондоне заявил о необходимости пересмотреть решение о присуждении главному исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову 58 млн долларов из-за ошибки в вычисления. Ранее Лондонский международный третейский суд присудил ему эту сумму за утрату 30% акций логистической компании «Деловые линии».
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:sn, сша, Санкт-Петербург, пандемия
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником