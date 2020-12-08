Суд Лондона предписал пересмотреть решение присудить 58 миллионов долларов топ-менеджеру «Траста» из-за вычислительной ошибки

Высокий суд Лондона заявил о необходимости пересмотреть решение другого британского суда о присуждении главному исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову 58 млн долларов за утрату 30% акций логистической компании «Деловые линии». Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы суда.

Лондонский международный третейский суд (LCIA) в начале этого года присудил Хабарову сумму 58 млн долларов за разрыв опционного соглашения его партнером Александром Богатиковым. Однако, как пишет РБК, такая сумма сложилась из-за вычислительной ошибки в решении LCIA. Высокий суд заявил, что

решение с ошибкой может привести к «существенной несправедливости» для компании Богатикова. Теперь суммы ущерба и ряд пунктов решения LCIA будут пересмотрены.

Хабарова задержали и арестовали 9 октября в Москве. В России ему вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Сейчас он находится под домашним арестом. СМИ сообщали, что заявление на Хабарова написал его бывший партнер по компании «Деловые Линии» Александр Богатиков.

По версии следствия, после прихода на работу в «Деловые линии» Хабаров обещал Богатикову прекращение проверок в компании и покровительство в обмен на вознаграждение, не имея реального влияния. Ущерб по делу оценили в 842 миллиона рублей.

По версии защиты, Богатиков пожаловался на то, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг и, таким образом, ввел его в заблуждение. Защитник считает, что «в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло». Хабаров свою вину не признал.