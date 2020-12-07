Грузовой корабль Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией. Об этом говорится в твиттере Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Success! At 1:40pm ET, @SpaceX's upgraded Dragon cargo spacecraft autonomously docked to the @Space_Station.



🐉 This is the 1st automated docking for a SpaceX cargo resupply mission & the 1st time two Dragon spacecraft are on station simultaneously: pic.twitter.com/Qj6n9KLnxO — NASA (@NASA) December 7, 2020

Корабль доставил на МКС продукты, предметы быта, оборудование для экспериментов и модуль Nanoracks Bishop Airlock, который нужен для перемещения грузов и запуска спутников. Это первый раз, когда на МКС находятся два Dragon.

Грузовой корабль запустили с мыса Канаверал во Флориде 6 декабря. В космос его вывел носитель Falcon 9.

В конце мая на МКС направился Crew Dragon, на борту которого находились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Корабль вернулся на Землю в начале августа.

Это был первый случай в истории космонавтики, когда частная компания осуществила пилотируемый запуск, а также первый с 2011 года полет астронавтов в космос на американском корабле с территории США. До этого последние девять лет астронавтов на МКС доставляли только на российских кораблях «Союз».