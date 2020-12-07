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№ 135 от 7 декабря 2020Читать номер
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX состыковался с МКС
Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией. Об этом говорится в твиттере Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Success! At 1:40pm ET, @SpaceX's upgraded Dragon cargo spacecraft autonomously docked to the @Space_Station.— NASA (@NASA) December 7, 2020
🐉 This is the 1st automated docking for a SpaceX cargo resupply mission & the 1st time two Dragon spacecraft are on station simultaneously: pic.twitter.com/Qj6n9KLnxO
Корабль доставил на МКС продукты, предметы быта, оборудование для экспериментов и модуль Nanoracks Bishop Airlock, который нужен для перемещения грузов и запуска спутников. Это первый раз, когда на МКС находятся два Dragon.
Грузовой корабль запустили с мыса Канаверал во Флориде 6 декабря. В космос его вывел носитель Falcon 9.
В конце мая на МКС направился Crew Dragon, на борту которого находились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Корабль вернулся на Землю в начале августа.
Это был первый случай в истории космонавтики, когда частная компания осуществила пилотируемый запуск, а также первый с 2011 года полет астронавтов в космос на американском корабле с территории США. До этого последние девять лет астронавтов на МКС доставляли только на российских кораблях «Союз».
Суд в Москве отправил под домашний арест экс-полицейского, ранившего девочку из травматического оружия
Симоновский районный суд Москвы отправил под домашний арест экс-полицейского Ивана Князева, который выстрелил из травматического оружия в девочку. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.
Меру пресечения экс-полицейскому избрали до 5 февраля следующего года. Ему вменяется хулиганство (ст. 213 УК).
Сотрудник патрульно-постовой службы ранил девочку в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице в Москве. Он был не при исполнении и в гражданской одежде.
Сегодня столичное управление МВД сообщило об увольнении сотрудника из органов. Уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская рассказала, что жизни пострадавшей девочки ничто не угрожает.