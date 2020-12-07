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№ 135 от 7 декабря 2020Читать номер
Суд в Москве отправил под домашний арест экс-полицейского, ранившего девочку из травматического оружия
Симоновский районный суд Москвы отправил под домашний арест экс-полицейского Ивана Князева, который выстрелил из травматического оружия в девочку. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.
Меру пресечения экс-полицейскому избрали до 5 февраля следующего года. Ему вменяется хулиганство (ст. 213 УК).
Сотрудник патрульно-постовой службы ранил девочку в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице в Москве. Он был не при исполнении и в гражданской одежде.
Сегодня столичное управление МВД сообщило об увольнении сотрудника из органов. Уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская рассказала, что жизни пострадавшей девочки ничто не угрожает.
Теги:суды, москва, полиция, домашний арест, em
МВД: в Таганроге вскрыли люк одного из самолетов. СМИ утверждают, что это предназначенный для эвакуации руководства страны Ил-80
Управление на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу проводит проверку из-за вскрытия грузового люка одного из самолетов в Таганроге. Об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве.
Заявление подал представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева. То, что люк вскрыт, обнаружили при осмотре.
Источник «Интерфакса» утверждает, что речь идет о секретном самолете Ил-80, который находится на плановом ремонте в Таганроге. Собеседник агентства сообщил, что с воздушного судна пропали 39 блоков и пять плат радиостанций, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
О пропаже тех же деталей сообщил и источник телеканала РЕН ТВ. Телеканал утверждал, что силовики обнаружили отпечатки пальцев и следы обуви предполагаемых преступников.
Ил-80 известен как «самолет Судного дня» или «воздушный командный пункт». С 1987 года было выпущено всего четыре таких лайнера. Самолет предназначен для эвакуации государственного руководства в случае опасности, на его борту есть оборудование для управления всеми видами вооруженных сил.