Суд в Москве отправил под домашний арест экс-полицейского, ранившего девочку из травматического оружия

Симоновский районный суд Москвы отправил под домашний арест экс-полицейского Ивана Князева, который выстрелил из травматического оружия в девочку. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Меру пресечения экс-полицейскому избрали до 5 февраля следующего года. Ему вменяется хулиганство (ст. 213 УК).

Сотрудник патрульно-постовой службы ранил девочку в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице в Москве. Он был не при исполнении и в гражданской одежде.

Сегодня столичное управление МВД сообщило об увольнении сотрудника из органов. Уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская рассказала, что жизни пострадавшей девочки ничто не угрожает.