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№ 135 от 7 декабря 2020

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Суд в Москве отправил под домашний арест экс-полицейского, ранившего девочку из травматического оружия

Общество11

11
 

Симоновский районный суд Москвы отправил под домашний арест экс-полицейского Ивана Князева, который выстрелил из травматического оружия в девочку. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда. 

Меру пресечения экс-полицейскому избрали до 5 февраля следующего года. Ему вменяется хулиганство (ст. 213 УК). 

Сотрудник патрульно-постовой службы ранил девочку в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице в Москве. Он был не при исполнении и в гражданской одежде. 

Сегодня столичное управление МВД сообщило об увольнении сотрудника из органов. Уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская рассказала, что жизни пострадавшей девочки ничто не угрожает. 

Теги:
суды, москва, полиция, домашний арест, em

МВД: в Таганроге вскрыли люк одного из самолетов. СМИ утверждают, что это предназначенный для эвакуации руководства страны Ил-80

Общество733

733
 

Управление на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу проводит проверку из-за вскрытия грузового люка одного из самолетов в Таганроге. Об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве. 

Заявление подал представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева. То, что люк вскрыт, обнаружили при осмотре. 

Источник «Интерфакса» утверждает, что речь идет о секретном самолете Ил-80, который находится на плановом ремонте в Таганроге. Собеседник агентства сообщил, что с воздушного судна пропали 39 блоков и пять плат радиостанций, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О пропаже тех же деталей сообщил и источник телеканала РЕН ТВ. Телеканал утверждал, что силовики обнаружили отпечатки пальцев и следы обуви предполагаемых преступников.

Ил-80 известен как «самолет Судного дня» или «воздушный командный пункт». С 1987 года было выпущено всего четыре таких лайнера. Самолет предназначен для эвакуации государственного руководства в случае опасности, на его борту есть оборудование для управления всеми видами вооруженных сил.

Теги:
следственный комитет, em, самолеты
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