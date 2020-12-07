МВД: в Таганроге вскрыли люк одного из самолетов. СМИ утверждают, что это предназначенный для эвакуации руководства страны Ил-80

Управление на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу проводит проверку из-за вскрытия грузового люка одного из самолетов в Таганроге. Об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве.

Заявление подал представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева. То, что люк вскрыт, обнаружили при осмотре.

Источник «Интерфакса» утверждает, что речь идет о секретном самолете Ил-80, который находится на плановом ремонте в Таганроге. Собеседник агентства сообщил, что с воздушного судна пропали 39 блоков и пять плат радиостанций, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О пропаже тех же деталей сообщил и источник телеканала РЕН ТВ. Телеканал утверждал, что силовики обнаружили отпечатки пальцев и следы обуви предполагаемых преступников.

Ил-80 известен как «самолет Судного дня» или «воздушный командный пункт». С 1987 года было выпущено всего четыре таких лайнера. Самолет предназначен для эвакуации государственного руководства в случае опасности, на его борту есть оборудование для управления всеми видами вооруженных сил.