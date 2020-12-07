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№ 135 от 7 декабря 2020Читать номер
МВД: в Таганроге вскрыли люк одного из самолетов. СМИ утверждают, что это предназначенный для эвакуации руководства страны Ил-80
Управление на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу проводит проверку из-за вскрытия грузового люка одного из самолетов в Таганроге. Об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве.
Заявление подал представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева. То, что люк вскрыт, обнаружили при осмотре.
Источник «Интерфакса» утверждает, что речь идет о секретном самолете Ил-80, который находится на плановом ремонте в Таганроге. Собеседник агентства сообщил, что с воздушного судна пропали 39 блоков и пять плат радиостанций, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
О пропаже тех же деталей сообщил и источник телеканала РЕН ТВ. Телеканал утверждал, что силовики обнаружили отпечатки пальцев и следы обуви предполагаемых преступников.
Ил-80 известен как «самолет Судного дня» или «воздушный командный пункт». С 1987 года было выпущено всего четыре таких лайнера. Самолет предназначен для эвакуации государственного руководства в случае опасности, на его борту есть оборудование для управления всеми видами вооруженных сил.
Теги:следственный комитет, em, самолеты
Россия сыграет с Хорватией, Словакией и Словенией в отборочном этапе ЧМ—2022 по футболу
«Новая газета»редакция
Сборная России по футболу попала в группу H на отборочном этапе чемпионата мира – 2022. Трансляция велась на сайте УЕФА.
⌛️ The @UEFA Zone #WorldCup preliminary draw begins in just 4 hours— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020
🌍 ICYMI, the 55 European hopefuls have been allocated into these 6 pots based on the #FIFARanking
ℹ️👉 https://t.co/YHKkjUHOsI pic.twitter.com/6LZgh5XCN9
В той же группе, что и Россия, оказались Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. Всего на отборочном этапе турнира десять групп, в пяти из них — пять сборных, в остальных — по шесть.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре. Весной США заявили, что чиновники ФИФА получили взятки за то, что поддержали Катар во время выбора страны для проведения турнира. Официальные представители арабской страны это отрицают.
В 2018 году чемпионат мира по футболу прошел в России. На нем победила сборная Франция, которая в финале обыграла команду Хорватии. США тоже утверждали, что Россия давала взятки чиновникам ФИФА, чтобы они ее поддержали при голосовании.
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