Россия сыграет с Хорватией, Словакией и Словенией в отборочном этапе ЧМ—2022 по футболу

Сборная России по футболу попала в группу H на отборочном этапе чемпионата мира – 2022. Трансляция велась на сайте УЕФА.

⌛️ The @UEFA Zone #WorldCup preliminary draw begins in just 4 hours



🌍 ICYMI, the 55 European hopefuls have been allocated into these 6 pots based on the #FIFARanking



ℹ️👉 https://t.co/YHKkjUHOsI pic.twitter.com/6LZgh5XCN9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020

В той же группе, что и Россия, оказались Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. Всего на отборочном этапе турнира десять групп, в пяти из них — пять сборных, в остальных — по шесть.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре. Весной США заявили, что чиновники ФИФА получили взятки за то, что поддержали Катар во время выбора страны для проведения турнира. Официальные представители арабской страны это отрицают.

В 2018 году чемпионат мира по футболу прошел в России. На нем победила сборная Франция, которая в финале обыграла команду Хорватии. США тоже утверждали, что Россия давала взятки чиновникам ФИФА, чтобы они ее поддержали при голосовании.