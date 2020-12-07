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№ 135 от 7 декабря 2020

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Россия сыграет с Хорватией, Словакией и Словенией в отборочном этапе ЧМ—2022 по футболу

Спорт364

364
 

Сборная России по футболу попала в группу H на отборочном этапе чемпионата мира – 2022. Трансляция велась на сайте УЕФА. 

В той же группе, что и Россия, оказались Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. Всего на отборочном этапе турнира десять групп, в пяти из них — пять сборных, в остальных — по шесть. 

ЧМ-2022 пройдет в Катаре. Весной США заявили, что чиновники ФИФА получили взятки за то, что поддержали Катар во время выбора страны для проведения турнира. Официальные представители арабской страны это отрицают. 

В 2018 году чемпионат мира по футболу прошел в России. На нем победила сборная Франция, которая в финале обыграла команду Хорватии. США тоже утверждали, что Россия давала взятки чиновникам ФИФА, чтобы они ее поддержали при голосовании.  

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Теги:
em, футбол, россия
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