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«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19

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№ 135 от 7 декабря 2020

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Принц Датский заразился коронавирусом 

Общество33

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Внук королевы Дании Маргрете II принц Датский Кристиан заразился коронавирусом. Об этом сообщает канцелярия королевского двора. 

Получив положительный результат теста на коронавирус 15-летний принц отправился на самоизоляцию. Ближайшие несколько недель он вместе со своей семьей проведет в особняке Фредерика VIII — отдельно стоящем здании королевского дворца Амалиенборг. 

Кристиан — второй в очереди наследников королевского престола после своего отца кронпринца Фредерика. Бабушка Кристиана — 80-летняя королева Маргрете II — взошла на трон в 1972 году. Она стала первой женщиной-монархом за всю историю страны. 

Пандемия коронавируса не обошла стороной семьи мировых лидеров и королевские дома. Первым главой государства, заразившимся COVID-19, стал князь Монако Альбер II. Инфекцию также перенес и наследник британского престола принц Уэльский Чарльз. Кроме того, коронавирусом в разное время переболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, американский лидер Дональд Трамп и глава российского правительства Михаил Мишустин.

Теги:
sn, монархия, пандемия, дания

Суд в Петербурге отказался рассматривать иск фигуранта дела «Сети» Бояршинова о компенсации за плохие условия в СИЗО

Общество151

Мария ЕфимоваКорреспондент

151
 

Ломоносовский районный суд Петербурга отказался рассматривать иск о компенсации осужденному по делу «Сети» (запрещенной в России террористической организации) Юлию Бояршинову, поданный им из-за ненадлежащих условий содержания в СИЗО. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат Ольга Кривонос. 

Бояршинов требовал компенсации размером 400 тысяч рублей. По словам Кривонос, суд отказался рассматривать иск из-за того, что у него «однородные основания и предмет» с поданным ранее заявлением. При этом первый иск Бояршинов подал в 2018 году, когда находился в СИЗО-6 и просил перевести его в другую камеру, о компенсации там речи не шло.

«Он и не мог ранее требовать компенсации, поскольку этот закон действует с января 2020. Конечно, мы обжалуем это определение суда», — отметила Кривонос. 

Бояршинов в июне получил 5,5 лет лишения свободы по делу о террористическом сообществе. Еще одну фигуранту петербургского дела «Сети» Виктору Филинкову дали семь лет. Игорю Шишкину огласили приговор до этого, он получил 3,5 года колонии. Шишкин полностью признал вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против других обвиняемых.

Семерым проходящим по делу «Сети» в Пензе приговор вынесли в феврале. Им назначили сроки от шести до 18 лет в колониях строгого и общего режимов. Они тоже рассказывали о давлении в СИЗО, также многие фигуранты дела и в Петербурге, и в Пензе заявляли о пытках. 

Задержания анархистов по делу «Сети» прошли в 2017 году. Молодых людей обвинили в попытке создать по всей стране боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России». 

Теги:
бояршинов, дело сети, суды
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