Принц Датский заразился коронавирусом 

Ломоносовский районный суд Петербурга отказался рассматривать иск о компенсации осужденному по делу «Сети» (запрещенной в России террористической организации) Юлию Бояршинову, поданный им из-за ненадлежащих условий содержания в СИЗО. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат Ольга Кривонос.

Бояршинов требовал компенсации размером 400 тысяч рублей. По словам Кривонос, суд отказался рассматривать иск из-за того, что у него «однородные основания и предмет» с поданным ранее заявлением. При этом первый иск Бояршинов подал в 2018 году, когда находился в СИЗО-6 и просил перевести его в другую камеру, о компенсации там речи не шло.

«Он и не мог ранее требовать компенсации, поскольку этот закон действует с января 2020. Конечно, мы обжалуем это определение суда», — отметила Кривонос.

Бояршинов в июне получил 5,5 лет лишения свободы по делу о террористическом сообществе. Еще одну фигуранту петербургского дела «Сети» Виктору Филинкову дали семь лет. Игорю Шишкину огласили приговор до этого, он получил 3,5 года колонии. Шишкин полностью признал вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против других обвиняемых.

Семерым проходящим по делу «Сети» в Пензе приговор вынесли в феврале. Им назначили сроки от шести до 18 лет в колониях строгого и общего режимов. Они тоже рассказывали о давлении в СИЗО, также многие фигуранты дела и в Петербурге, и в Пензе заявляли о пытках.

Задержания анархистов по делу «Сети» прошли в 2017 году. Молодых людей обвинили в попытке создать по всей стране боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России».