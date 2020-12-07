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№ 135 от 7 декабря 2020

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В Челябинской области лишь 4 из 14 участников эксперимента смогли месяц прожить на минимальную потребительскую корзину

Экономика6

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В Челябинской области только 4 из 14 активистов профсоюза горно-металлургической отрасли (ГМПР) смогли завершить испытание, участники которого пытались выжить в течение месяца на минимальную потребительскую корзину, на основе которой рассчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом пишет Znak.com. 

Участники эксперимента должны были прожить месяц на сумму чуть больше 4 тысяч рублей, продолжая при этом работать на производстве. Десять человек отказались продолжать испытания до конца из-за состояния здоровья. 

«Все без исключения жаловались на упадок сил, моральную усталость и болезненное состояние. Особенно серьезная тревога появилась за тех, кто работает на опасном производстве, — они пожаловались на потерю концентрации внимания, физическую слабость, как следствие — повышенный риск брака и угрозу производственной безопасности, своей и окружающих коллег», — рассказали в ГМПР. 

В профсоюзе добавили, что у нескольких человек за время эксперимента полностью закончились продукты, два человека заболели. 

Активисты с помощью эксперимента обратить внимание к обсуждению изменения методики расчета МРОТ. По их мнению, новая система приведет к падению доходов.

Минтруд с 2021 года предложил не привязывать прожиточный минимум к стоимости корзины потребления и определить этот показатель как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ планируют рассчитывать на уровне 42% медианной зарплаты по стране. В Челябинской области этот показатель в текущем году составил 12130 рублей. 

Теги:
мрот, потребительская корзина, челябинская область, em
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