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№ 135 от 7 декабря 2020

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Политолога Валерия Соловья арестовали на 10 суток

Общество1 113

1 113
 

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста политологу Валерию Соловью по статье о нарушении правил организации публичного мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП). Об этом «Новой газете» рассказал адвокат коллегии Pen & Paper Алексей Добрынин.

«Валерия Дмитриевича обвиняли в нарушении порядка организации и проведения собрания. Только вот какого именно собрания и кто его организовал полиция объяснить не смогла. Просто задержала человека, который приехал прогуляться в Санкт-Петербург и встретился со своими друзьями. А суд, несмотря на отсутствие доказательств в материалах дела, счел возможным эти незаконные действия полиции поддержать и назначил наказание 10 суток административного ареста», — рассказал адвокат, добавив, что суд отказался выслушать трех свидетелей со стороны защиты.

Соловья задержали в субботу 5 декабря около Гостиного двора за нарушение масочного режима. Он заявил, что никаких собраний не проводил, а просто прогуливался по городу. По его словам, во время этой прогулки к нему стали подходить узнавшие его люди и задавать вопросы.

В ходе спонтанной автограф-сессии в толпу, которая окружила Соловья, неизвестные бросили дымовую шашку и раскидали листовки с текстом: «От подобных "перемен" попадет Россия в плен». Накануне о планах «пресечь противозаконное антигосударственное мероприятие» сообщала партия Захара Прилепина «За правду».

В конце октября Валерий Соловей объявил о создании децентрализованного политического движения «Перемен», которое, по его словам, в организационном плане будет работать по принципу белорусского телеграм-канала Nexta.

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Теги:
sn, соловей, арест
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