Совет ЕС одобрил режим санкций за грубое нарушение прав человека

Совет Евросоюза по иностранным дела утвердил санкции за грубое нарушение прав человека. Об этом сообщается на сайте совета.

Предполагается, что ограничения будут накладываться на отдельных лиц, организации или структуры вне зависимости от того, где именно были нарушены права человека. Санкции будут включать в себя запрет на поездки и замораживание счетов на территории ЕС. Кроме того, физическим и юридическим лицам из Европы будет запрещено перечислять средства людям или организациям, попавшим под санкции.

Ограничения будут вводится за геноцид, преступления против человечности и другие серьезные нарушения прав человека (например, пытки, рабство, внесудебные казни, произвольные аресты или задержания). Другие нарушения или злоупотребления также могут повлечь за собой санкции, если они носят широко распространенный или систематический характер, отметили в совете.

Одобренный в ЕС закон аналогичен «акту Магнитского», принятому властями США в декабре 2012 года. Он ввел персональные санкции (в частности, запрет на въезд в страну и блокировку финансовых активов в американских банках) в отношении лиц, причастных, по мнению американских властей, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Ранее некоторые европейские страны уже приняли подобные законы, это Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.