Суд в Париже приговорил российского хакера Александра Винника к 5 годам лишения свободы за отмывание денег в составе организованной преступной группы и предоставление ложных данных о происхождении доходов. Судья объявила, что эти преступления были совершены в период «с 1 января 2016 года по 25 июля 2017 года» в Париже и еще нескольких городах Франции, а также в Соединенных Штатах, передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Кроме того, суд постановил конфисковать изъятые у Винника ценности и обязал его выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Ранее прокуратура в Париже потребовала приговорить Винника к 10 годам лишения свободы по делу о кибератаках. В ходе судебного заседания прокурор назвала россиянина «дирижером оркестра» и потребовала назначить ему штраф в размере 750 тысяч евро.

Во время вынесения приговора судья долго перечисляла названия компаний, объявивших себя пострадавшими от действий Винника. Затем суд снял с Винника многие обвинения, выдвинутые прокуратурой, однако часть из них осталась. Затем судья перечислила список признанных пострадавшими компаний и частных лиц и суммы морального ущерба и материальных компенсаций — от 800 до 6000 евро.

Адвокат Винника Фредерик Бело после заседания заявил о том, что защита «вероятнее всего» обжалует приговор, но решение будет принято чуть позднее. У защиты есть на это десять дней. Бело уточнил, что «из 14 предъявленных обвинений господина Винника приговорили только по одному — по обвинению в отмывании денег в составе организованной преступной группы. И это обвинение, как утверждает адвокат, построено «исключительно на данных, переданных ЦРУ».

Защитник, как и во время слушаний, подчеркнул, что его клиент «ни в чем не виновен», и назвал его преследование политическим. Винник принял приговор «очень плохо», заявил защитник, отметив, что его клиент и так находился в подавленном моральном состоянии. Он сидит в одиночной камере парижской тюрьмы Санте, из-за коронавирусных ограничений к нему пускают «только адвокатов и православного священника». В ноябре скончалась супруга Винника и двое детей, не имея возможности видеть отца, «фактически остались сиротами», сказал Бело.

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Винника задержали в июле 2017 года в Греции по запросу США, где его обвинили в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалюты. Москва также подавала запрос на выдачу россиянина, но в январе 2020 года его экстрадировали во Францию, где он обвиняется в отмывании денег, вымогательстве и киберпреступлениях.

Следствие считает, что россиянин создал вредоносную программу Locky, которая нанесла ущерб около 200 частным лицам и компаниям. Сам Винник вину не признает, а его адвокат Зои Константопулу заявляла, что выдача ее подзащитного Франции сопровождалась многочисленными нарушениями.