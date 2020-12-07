Песков: в Кремле «не располагают информацией» о похоронах в Чечне россиянина, убившего учителя во Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «не располагает информацией» относительно того, действительно ли выходца из Чечни Абдуллаха Анзорова, которого обвиняют в убийстве под Парижем школьного учителя Самюэля Пати, похоронили недавно на родине родителей в селе Шалажи (Чеченская республика). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были, и как они прошли», — заявил он.

Песков добавил, что считает убийство учителя «террористическим актом», который «не подлежит ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию».

Информация о том, что из Франции в Чечню доставлен труп 18-летнего этнического чеченца Абдулаха Анзорова, появилась еще 5 декабря. Через день Анзорова похоронили.

Видеоролики с траурной процессией, в которой участвуют в основном молодые мужчины, начали появляться в интернете. На похороны пришло много народа. Перед эти власти оцепили село, запретив въезд в него на три дня (столько длятся поминки) даже для жителей Шалажей.

17 октября октября в городе Конфлан-Сент-Онорин 18-летний Абдулах Анзаров напал на школьного преподавателя, учителя истории и географии Самюэля Пати, и отрезал ему голову. Фотографию с места преступления он выложил в твиттер, добавив к ней подписи с угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных».

При задержании убийцу застрелили полицейские, которые нашли у юноши документы: оказалось, что он родился в Москве, а его аккаунт в соцсетях указывает на чеченское происхождение. У него был статус беженца, он в течение 12 лет жил во Франции, куда переехал вместе с семьей.