Уже более 10 регионов России объявили 31 декабря выходным днем

Костромская область, Волгоградская область и Чувашская Республика 7 декабря объявили последний день месяца — 31 декабря — выходным днем. Число регионов, которые приняли такое решение, достигло 10.

«Я провел опрос в соцсетях. Только за сутки откликнулось более 40 тысяч человек. И более 90% высказались за то, чтобы 31 декабря было выходным днем. Затем этот вопрос мы обсудили в правительстве Чувашии и приняли решение сделать его выходным днем», — заявил глава Чувашии Олег Николаев на своей странице в инстаграме.

ОБНОВЛЕНО 13:59 Томская область также объявила 31 декабря выходным. Распоряжение подписали «в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул», передает ТАСС. Это 11 регион, который объявил о таком решении.

Ранее о своем намерении сделать предновогодний день выходным объявили Белгородская область, Владимирская область, Республика Крым, Курская область, Мурманская область, Ставропольский край и Республика Татарстан.

Губернатор Архангельской области Александр Цибульский на своих страницах в социальных сетях запустил голосование — он предложил выбрать, какой из двух дней — 26 или 31 декабря — сделать выходным в регионе.

«Предлагаю проголосовать за один из вариантов ответа на вопрос „Какой выходной день выбираете Вы?“. Решение будет принято по суммарным итогам голосования на трех моих ресурсах — в telegram-канале, Instagram, Вконтакте», — заявил он.

Сейчас за то, чтобы объявить последний день месяца выходным, проголосовало 80,9% людей, за то, чтобы оставить 26 декабря (субботу) выходным, высказались 19,1% проголосовавших.

Ранее, в конце ноября, Государственная дума отклонила проект закона партии ЛДПР, в соответствии с которым предлагалось объявить 31 декабря выходным на федеральном уровне. Документ внесли на рассмотрение в Госдуму еще в конце 2019 года. В «Единой России» назвали такой закон «избыточным» — сейчас переносить выходной на эту дату можно при согласии правительства, работодателей и профсоюзов.

«Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет, многие просто берут отгул, договариваются с работодателями», — заявил тогда глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).