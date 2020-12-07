В Астрахани госпитализировали с отравлением 30 посетителей бассейна. СК возбудил уголовное дело

В Астрахани 30 человек попали в больницу после посещения бассейна «Динамо», в том числе 21 ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской области.

«По состоянию на 13:00 (12:00 мск) в медучреждения города Астрахани госпитализировано 30 человек, 21 ребенок — в ОДКБ, девять взрослых — в ГКБ №3», — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве региона сообщали об экстренной госпитализации 26 человек в результате отравления парами хлора. Отмечалось, что среди пострадавших семеро взрослых и 19 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Шестеро детей, по данным Минздрава, сейчас находятся в реанимации на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии.

Бассейн, как рассказали в пресс-службе администрации региона, закроют как минимум до конца года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункты «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК). По предварительной информации следствия, «работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух)».

Руководитель главка МЧС по региону Алексей Мурзин заявил, что эксперты зафиксировали в астраханском бассейне концентрацию хлора 24,9 при допустимом показателе в 0,1.

В сентябре в Санкт-Петербурге пять детей госпитализировали после посещения бассейна, трое из них находились в состоянии средней тяжести. В городской станции скорой помощи сообщали, что они отравились парами хлора.