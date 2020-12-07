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№ 135 от 7 декабря 2020Читать номер
Мосгорсуд приговорил бывшего украинского футболиста Василенко к 12 годам колонии строгого режима
«Новая газета»редакция
Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего профессионального украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Об этом «Новой газете» сообщила пресс-служба суда.
Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме. Материалам дела присвоен гриф секретно.
Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК — «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов».
Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж — по данным следствия, шпионаж был в пользу Украины.
Василенко с 1992 года по 2001 год играл в украинских футбольных командах. Среди них — «Таврия», «Торпедо» и «Дружба». Экс-футболист родился в 1967 году и является гражданином Украины.
ФСБ рапортовала о задержании сторонников террористов в Красноярске
ФСБ в Красноярске рапортовала о задержании сторонников запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», один из которых, по словам спецслужбы, пытался улететь за границу для участия в вооруженных столкновениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
В состав этой организации, уточняют в ФСБ, входили граждане «одной из среднеазиатских стран». Следственный отдел управления ФСБ возбудил уголовные дела по ст. 205.3 УК — «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» — и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК — «содействие террористической деятельности».
Одного из участников задержали прямо в аэропорту Красноярска, он, как рапортует ФСБ, планировал выехать заграницу для участия в вооруженных столкновениях на стороне боевиков.
В Красноярске поймали сторонника запрещенной в России террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», он пытался вылететь из города. Мужчина собирался воевать за боевиков за границей. Его единомышленников задержали по домам, сообщает ФСБ. pic.twitter.com/uptdxzPf45— Светлана (@mqvMWylYnhiPwR1) December 7, 2020
Остальные члены организации задержаны по месту проживания, общее число задержанных не уточняется. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.