Мосгорсуд приговорил бывшего украинского футболиста Василенко к 12 годам колонии строгого режима

Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего профессионального украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Об этом «Новой газете» сообщила пресс-служба суда.

Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме. Материалам дела присвоен гриф секретно.

Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК — «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов».

Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж — по данным следствия, шпионаж был в пользу Украины.

Василенко с 1992 года по 2001 год играл в украинских футбольных командах. Среди них — «Таврия», «Торпедо» и «Дружба». Экс-футболист родился в 1967 году и является гражданином Украины.