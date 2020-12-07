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№ 135 от 7 декабря 2020

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Мосгорсуд приговорил бывшего украинского футболиста Василенко к 12 годам колонии строгого режима

Общество117

117
 

Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего профессионального украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Об этом «Новой газете» сообщила пресс-служба суда.

Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме. Материалам дела присвоен гриф секретно. 

Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК — «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов».

Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж — по данным следствия, шпионаж был в пользу Украины.

Василенко с 1992 года по 2001 год играл в украинских футбольных командах. Среди них — «Таврия», «Торпедо» и «Дружба». Экс-футболист родился в 1967 году и является гражданином Украины.

Теги:
шпионаж, приговор, ng

ФСБ рапортовала о задержании сторонников террористов в Красноярске

Общество265

265
 

ФСБ в Красноярске рапортовала о задержании сторонников запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», один из которых, по словам спецслужбы, пытался улететь за границу для участия в вооруженных столкновениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В состав этой организации, уточняют в ФСБ, входили граждане «одной из среднеазиатских стран». Следственный отдел управления ФСБ возбудил уголовные дела по ст. 205.3 УК — «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» — и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК — «содействие террористической деятельности».

Одного из участников задержали прямо в аэропорту Красноярска, он, как рапортует ФСБ, планировал выехать заграницу для участия в вооруженных столкновениях на стороне боевиков.

 

Остальные члены организации задержаны по месту проживания, общее число задержанных не уточняется. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Теги:
задержания, терроризм, ng
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