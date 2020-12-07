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№ 135 от 7 декабря 2020

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В Приморье пациенты ковидного госпиталя пожаловались на отсутствие отопления

Общество167

167
 

В Дальнегорске Приморского края пациенты одного из отделений больницы для больных COVID-19 пожаловались на отсутствие отопления в палатах, передает «Сибирь.Реалии».

Один из пациентов сообщил, что температура воздуха в медучреждении опускается ночью до 10 градусов. При этом в палатах нет розеток, дверей и теплой воды, а батареи не работают. 

Скрин: @atypical_dalnegorsk в инстаграме

В региональном Минздраве «Сибирь.Реалии» объяснили, что проблемы с отоплением начались из-за работ по обеспечению пациентов кислородом. Поскольку госпиталь открывали экстренно, в основном отделении не хватает мест. Теперь для создания кислородной разводки необходимо заменить трубы. В Минздраве также заявили, что двери в отделении интенсивное терапии снимают специально для возможности оказания неотложной помощи, и добавили, что пациентов обеспечат обогревателями и постельными принадлежностями, которых также не хватает. 

В Приморском крае за последние сутки выявили 236 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 23 551 случай заражения COVID-19. 

Теги:
госпиталь, sf, приморье, коронавирус
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