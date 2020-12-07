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№ 135 от 7 декабря 2020

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Суд в Хабаровске осудил двоих россиян за содействие террористической организации

Общество5

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Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил к срокам от 8 до 9 лет двух человек — жителей Комсомольска-на-Амуре и Казани, причастных к деятельности международной террористической организации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Хабаровскому краю.

Первые два года мужчины проведут в тюрьме, а остальные — в колонии строго режима, уточнили в суде. Там заявили, что оба осужденных являлись приверженцами радикальных взглядов в исламе и участвовали в финансировании запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Имена мужчин не раскрываются.

В отношении жителя Комсомольска-на-Амуре края возбудили три уголовных дела по террористическим статьям. По информации агентства, он в марте 2020 оформил шенгенскую визу и купил билет во Францию, чтобы затем отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. Мужчину задержали в Комсомольске. Следствие заявило, что он действовал по указанию вербовщика, который находился в одной из стран Евросоюза. 

Житель Казани стал фигурантом одного уголовного дела — ч. 1.1. ст. 205.1 УК  — «содействие террористической деятельности в форме финансирования».

Теги:
ng, терроризм, приговор

В России за сутки выявили еще 28142 новых случаев COVID-19

Общество116

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В России за сутки выявили 28142 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших выросло до 2 488 912. Накануне, 6 декабря, суточный прирост заразившихся COVID-19 впервые превысил 29 тысяч человек.

В Москве за последний день выявили 7279 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3741 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 1315 (это максимум за все время пандемии в регионе), в Нижегородской области — 485, в Республике Карелия — 473.

За сутки умерли 456 человек с COVID-19. Общее число жертв коронавируса с начала пандемии в России составило 43 597.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для борьбы с распространением коронавируса нужно рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между регионами России. Такие же ограничительные меры, по его мнению, следует продумать и для передвижения внутри самих регионов.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — заявил он (цитата по ТАСС).

Число случаев COVID-19 в мире за все время пандемии превысило 67 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего зараженных по-прежнему в США — более 14,7 млн, следом идут Индия (9,6 млн) и Бразилия (6,6 млн). Россия — на четвертом месте.

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Теги:
ng, COVID-19, коронавирус
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