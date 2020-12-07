Суд в Хабаровске осудил двоих россиян за содействие террористической организации

Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил к срокам от 8 до 9 лет двух человек — жителей Комсомольска-на-Амуре и Казани, причастных к деятельности международной террористической организации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Хабаровскому краю.

Первые два года мужчины проведут в тюрьме, а остальные — в колонии строго режима, уточнили в суде. Там заявили, что оба осужденных являлись приверженцами радикальных взглядов в исламе и участвовали в финансировании запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Имена мужчин не раскрываются.

В отношении жителя Комсомольска-на-Амуре края возбудили три уголовных дела по террористическим статьям. По информации агентства, он в марте 2020 оформил шенгенскую визу и купил билет во Францию, чтобы затем отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. Мужчину задержали в Комсомольске. Следствие заявило, что он действовал по указанию вербовщика, который находился в одной из стран Евросоюза.

Житель Казани стал фигурантом одного уголовного дела — ч. 1.1. ст. 205.1 УК — «содействие террористической деятельности в форме финансирования».