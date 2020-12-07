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№ 135 от 7 декабря 2020

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ВШЭ сообщила о росте гражданской активности у россиян на фоне пандемии

Общество32

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Социологи Высшей школы экономики зафиксировали у россиян рост гражданской активности и веры в собственные силы на фоне пандемии коронавируса, передает РБК со ссылкой на исследование. 

Согласно результатам опроса «Социальное самочувствие россиян», 30% респондентов считают, что смогут изменить свою жизнь к лучшему. В 2016 году так ответили 22% опрошенных. Эксперты отметили, что этот показатель растет, несмотря на сокращение доли среднего класса, который отличается уверенностью в своих силах.

Как выяснили социологи, 13% опрошенных заявили, что могут повлиять на происходящее в своем городе или селе (в 2016 году так думали 8%), 18% — в микрорайоне и деревне (было 13%), 45% респондентов считают, что могут изменить ситуацию в своем дворе.

Семья остается сферой, в которой люди чувствуют себя наиболее уверенно (81%), несмотря на то, что пандемия негативно повлияла на уверенность россиян в возможности решения проблем на работе и в семье.

Исследователи также подчеркнули, что результаты опроса указывают на развитие «глубинного» гражданского общества в России. 

При этом за четыре года жители России стали более требовательны к государству. К 2020 году доля тех, кто считает, что «государство дает нам немало, но можно требовать от него больше», увеличилась с 29% до 34%.

Опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ показал, что потеря работы и падение доходов перевели 6,1% представителей среднего класса России в категорию бедных. Другое исследование показало, что число регионов с уровнем безработицы 10% и выше за год увеличилось вдвое и что две трети россиян не заметили помощи от государства на самоизоляции.

Теги:
sf, гражданское общество, социология, опрос, ниу вшэ
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