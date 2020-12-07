СМИ: депутат сельсовета на Алтае расстрелял бывшую жену и попытался покончить с собой

Мужчина из села Соузга Майминского района Республики Алтай убил бывшую жену и ее сожителя, совершив не менее 10 выстрелов из охотничьего ружья, и затем попытался покончить с собой. Об этом сообщает региональный СК.

Потерпевшие скончались на месте происшествия. Нападавшего мужчину доставили в республиканскую больницу. В отношении него возбудили дело об убийстве двоих человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

По данным местных СМИ («Новости Горного Алтая», «Тайга.инфо») и ТАСС, нападавший — депутат Соузгинского сельского поселения Республики Алтай. Всего в местном сельсовете 11 депутатов, шесть из них избраны от «Единой России», пять — самовыдвиженцы.

По данным источников «Новостей Горного Алтая», стрелявший незадолго до трагедии избил сожителя бывшей жены, который обратился в связи с этим в правоохранительные органы. Но полиция не успела «разобраться в случившемся» до трагедии.