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№ 135 от 7 декабря 2020

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СМИ: депутат сельсовета на Алтае расстрелял бывшую жену и попытался покончить с собой

Общество371

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Мужчина из села Соузга Майминского района Республики Алтай убил бывшую жену и ее сожителя, совершив не менее 10 выстрелов из охотничьего ружья, и затем попытался покончить с собой. Об этом сообщает региональный СК.

Потерпевшие скончались на месте происшествия. Нападавшего мужчину доставили в республиканскую больницу. В отношении него возбудили дело об убийстве двоих человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). 

По данным местных СМИ («Новости Горного Алтая», «Тайга.инфо») и ТАСС, нападавший — депутат Соузгинского сельского поселения Республики Алтай. Всего в местном сельсовете 11 депутатов, шесть из них избраны от «Единой России», пять — самовыдвиженцы.

По данным источников «Новостей Горного Алтая», стрелявший незадолго до трагедии избил сожителя бывшей жены, который обратился в связи с этим в правоохранительные органы. Но полиция не успела «разобраться в случившемся» до трагедии.

Теги:
депутаты, ng, республика алтай, убийство, самоубийство

РПЦ: более 100 священников умерли от COVID-19 за все время пандемии

Общество442

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Как минимум 100 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) умерли от COVID-19 за все время пандемии. Об этом ТАСС рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Если есть официальное медицинское подтверждение, то канал рабочей группы (при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции — ред.) в телеграме сообщает о кончине священника. Около ста священников умерли за весь период», — заявил он.

Он также рассказал, что статистика о заболеваемости и смертности священнослужителей собирается Управлением делами Московской патриархии, «но не публикуется, так как эти сведения не представляют общественной важности». По его мнению, публикация имен заболевших служителей РПЦ — это «личная информация, которую человек совершенно не обязан делать достоянием общественности».

При этом согласно данным Московской патриархии, с марта по август в России, Беларуси и Казахстане умерли только 29 православных священников, 17 насельников и насельниц монастырей с подтвержденным COVID-19. Всего заразились 1693 священнослужителей и монахов.

В октябре Легойда рассказал о том, что при больничной Комиссии Московской епархии, которую возглавляет епископ Пантелеимон, еще в начале пандемии создали специальную группу священников для посещения больных коронавирусом.

С 2 апреля по 12 октября «специальная группа подготовленных священников» совершила в Москве и Подмосковье 601 выезд к людям с COVID-19, подозрением на COVID-19 и умирающим без симптомов COVID-19. Он уверил, что священники всегда посещают больных коронавирусом в костюмах и средствах защиты. С конца сентября, по словам Легойды, количество вызовов увеличилось.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, спецотряду священников рекомендовали приносить больным «частицу Святых Даров», предварительно завернув ее в лист бумаги, который впоследствии сжигали.

Теги:
ng, коронавирус, рпц
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