РПЦ: более 100 священников умерли от COVID-19 за все время пандемии

Как минимум 100 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) умерли от COVID-19 за все время пандемии. Об этом ТАСС рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Если есть официальное медицинское подтверждение, то канал рабочей группы (при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции — ред.) в телеграме сообщает о кончине священника. Около ста священников умерли за весь период», — заявил он.

Он также рассказал, что статистика о заболеваемости и смертности священнослужителей собирается Управлением делами Московской патриархии, «но не публикуется, так как эти сведения не представляют общественной важности». По его мнению, публикация имен заболевших служителей РПЦ — это «личная информация, которую человек совершенно не обязан делать достоянием общественности».

При этом согласно данным Московской патриархии, с марта по август в России, Беларуси и Казахстане умерли только 29 православных священников, 17 насельников и насельниц монастырей с подтвержденным COVID-19. Всего заразились 1693 священнослужителей и монахов.

В октябре Легойда рассказал о том, что при больничной Комиссии Московской епархии, которую возглавляет епископ Пантелеимон, еще в начале пандемии создали специальную группу священников для посещения больных коронавирусом.

С 2 апреля по 12 октября «специальная группа подготовленных священников» совершила в Москве и Подмосковье 601 выезд к людям с COVID-19, подозрением на COVID-19 и умирающим без симптомов COVID-19. Он уверил, что священники всегда посещают больных коронавирусом в костюмах и средствах защиты. С конца сентября, по словам Легойды, количество вызовов увеличилось.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, спецотряду священников рекомендовали приносить больным «частицу Святых Даров», предварительно завернув ее в лист бумаги, который впоследствии сжигали.