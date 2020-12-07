«Ъ»: родственники жертв крушения SSJ-100 подали иск в суд Парижа. Среди ответчиков — «Аэрофлот» и семь иностранных компаний 

Родственники жертв крушения лайнера Superjet-100, происшедшего в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, обратились с иском о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа (Tribunal Judiciaire de Paris). Об этом сообщает «Коммерсант».

Иск подан от имени родственников 15 погибших, судебные повестки уже вручили компаниям, которые названы в списке ответчиков. Одним из них является российский «Аэрофлот». По данным «Ъ», среди ответчиков также есть пять французских, немецкая и американская компании: Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran (выступает на правах компании L'Equipement et la Construction Electrique) и Curtiss-Wright Corp.

Ответчиками значатся и иностранные компании, так как значительная часть установленного на SSJ-100 оборудования была произведена именно этими фирмами.

«Авиакомпания […] обязана возместить родственникам погибших пассажиров причиненный моральный и материальный ущерб, и поэтому мы решили объединить в одном исковом заявлении наши претензии как к производителям комплектующих лайнера, так и к „Аэрофлоту“», — заявил адвокат родственников жертв катастрофы Михаил Загайнов.

Подготовка иска заняла больше года. По мнению истцов, причиной трагедии стало «несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите», это и привело к отказу множества систем и последующей катастрофе.

Лайнер SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая, после чего загорелся. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Следственный комитет назвал причиной катастрофы ошибку пилота Дениса Евдокимова и предъявил ему обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

Пилоту грозит лишение свободы на срок до семи лет или принудительные работы на срок до пяти лет. Евдокимов, в свою очередь, вину не признает и говорит, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности.