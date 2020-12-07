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Немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси. Более 1000 человек поддержали «Новую»: сбор подписей
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№ 135 от 7 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 7 декабря. Коротко
«Новая газета»редакция
- Оппозиционная социал-демократическая партия Румынии лидирует на парламентских выборах в стране. Она набирает 29,8% голосов после обработки 95% бюллетеней. Правящая Национал-либеральная партия премьер-министра Румынии Лудовика Орбана занимает второе место с 25,11%.
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Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево подали иск к производителям комплектующих самолета. Они требуют возместить моральный вред и материальный ущерб. Представители истцов полагают, что SSJ 100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите.
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Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился COVID-19. Он сообщил, что продолжит работать дистанционно. В Амурской области, по официальным данным, с начала пандемии заболели 12,2 тыс. человек, а около двух тысяч жителей болеют в настоящее время.
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В Москве за сутки непосредственно от коронавируса скончались 76 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в столице скончались 9425 человек. По всей стране, по официальным данным, вирус унес более 43 тысяч жизней.
- В мире число случаев COVID-19 превысило 67 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего зараженных по-прежнему в США — более 14 млн, Россия по этому показателю занимает четвертое место (2,4 млн заболевших).
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