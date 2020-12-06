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№ 134 от 4 декабря 2020

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SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Dragon

Экономика19

19
 

Американская компания SpaceX запустила с мыса Канаверал (Флорида) корабль Dragon с грузом для Международной космической станции. Пуск транслируется в прямом эфире.

Пуск состоялся, как и планировалось, 6 декабря в 11:17 (19:17 мск). Носитель Falcon 9 выводит Dragon в космос. Первая ступень вернется на плавучую платформу или на базу ВВС США с помощью двигателей. 

Dragon доставит на МКС продукты, предметы быта, оборудование для экспериментов и модуль Nanoracks Bishop Airlock, который нужен для перемещения грузов и запуска спутников.

В августе Crew Dragon вернулся на Землю и приводнился в Мексиканском заливе. На борту корабля находилис астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Корабль стартовал в конце мая, и это был первый случай в истории космонавтики, когда частная компания осуществила пилотируемый запуск, а также первый с 2011 года полет астронавтов в космос на американском корабле с территории США.

Последние девять лет астронавтов на МКС доставляли только на российских кораблях «Союз», которые вмещали до трех человек. Crew Dragon может взять на борт до семи космонавтов.

Теги:
kn, spacex, илон маск, космос
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