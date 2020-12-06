Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

прямой эфир

Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Отвечают политики, эксперты и журналисты

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 134 от 4 декабря 2020

Читать номер

У Кунсткамеры выстроилась большая очередь. Музей объявил о бесплатном входе на фоне рекордной заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Общество43

43
 

В Петербурге на входе в Кунсткамеру выстроилась большая очередь, в музей пускают группы по пять человек. Об этом сообщает 78.ru. 

Вход в музей контролируют сотрудники и не допускают скопления людей внутри него, отмечает канал. При этом на опубликованной видеозаписи видно, что люди в очереди не соблюдают социальную дистанцию, некоторые из них — без масок.

Сегодня 306 лет со дня основания Кунсткамеры. В связи с этим посетители могут попасть в музей бесплатно. 

Ранее гендиректор Михаил Пиотровский анонсировал бесплатный вход в Эрмитаж 8 декабря. Это будет приурочено к Дням Эрмитажа. 

За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 3753 новых случая заражения коронавирусом, что стало максимальным приростом за время пандемии. Умерли от инфекции в городе за сутки 47 человек. Ранее власти города объявили, что на время новогодних праздников из-за пандемии приостановят работу кафе и ресторанов, а также музеев, театров и выставок.

В ноябре в Петербурге прошел организованный властями фестиваль «Чудо света», в очереди на который стояло много людей, сообщали очевидцы. На тот момент в городе также фиксировался рекордный прирост заразившихся коронавирусом.

Теги:
музеи, коронавирус, очереди, петербург, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera