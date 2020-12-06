У Кунсткамеры выстроилась большая очередь. Музей объявил о бесплатном входе на фоне рекордной заболеваемости COVID-19 в Петербурге

В Петербурге на входе в Кунсткамеру выстроилась большая очередь, в музей пускают группы по пять человек. Об этом сообщает 78.ru.

Вход в музей контролируют сотрудники и не допускают скопления людей внутри него, отмечает канал. При этом на опубликованной видеозаписи видно, что люди в очереди не соблюдают социальную дистанцию, некоторые из них — без масок.

Сегодня 306 лет со дня основания Кунсткамеры. В связи с этим посетители могут попасть в музей бесплатно.

Ранее гендиректор Михаил Пиотровский анонсировал бесплатный вход в Эрмитаж 8 декабря. Это будет приурочено к Дням Эрмитажа.

За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 3753 новых случая заражения коронавирусом, что стало максимальным приростом за время пандемии. Умерли от инфекции в городе за сутки 47 человек. Ранее власти города объявили, что на время новогодних праздников из-за пандемии приостановят работу кафе и ресторанов, а также музеев, театров и выставок.

В ноябре в Петербурге прошел организованный властями фестиваль «Чудо света», в очереди на который стояло много людей, сообщали очевидцы. На тот момент в городе также фиксировался рекордный прирост заразившихся коронавирусом.