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Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Отвечают политики, эксперты и журналисты

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№ 134 от 4 декабря 2020

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В московском СИЗО «Бутырка» умер фигурант дела о даче взяток чиновнику Минпромторга

Общество7

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Экс-директор ООО «Нижегородское авиационное общество» Василий Клепалов, обвиняемый по делу о даче взяток чиновнику Минпромторга, умер в московском СИЗО «Бутырка». Об этом сообщила ТАСС член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Клепалову было 66 лет. По словам Меркачевой, он умер из-за болезни. О том, что Клепалов скончался, ей сообщили сотрудники СИЗО. Других подробностей она не уточнила.

Клепалова арестовали в июне. По версии следствия, он дал взятки начальнику одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризвану Гайрбекову. Источник ТАСС утверждал, что их сумма составила 4,5 млн рублей. По его данным, Клепалов хотел получить разрешение на поставки в Азербайджан, а также на получить лицензию на один из видов техники. После задержания Гайрбекова тоже арестовали.

Еще одного фигуранта дела — сотрудника Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергея Гармаша — отправили под домашний арест после дачи признательных показаний. Ему вменяется посредничество при даче взяток. В июне источник ТАСС утверждал, что четвертым фигурантом дела стал сотрудник «Нижегородского авиационного общества» по фамилии Терехов.

Теги:
em, сизо, москва, смерть, бутырка

Силовики задержали более 100 человек на мирных маршах протеста в Беларуси

Политика82

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Сотрудники силовых структур задержали в воскресенье как минимум 110 человек на «Маршах воли» по всей Беларуси, сообщает правозащитный центр «Весна».

Больше всего задержаний пришлось на Минск, людей также доставляли в отделы милиции в Гродно, Бресте и Смолевичах. Охранители проверяли документы у журналистов, в том числе, у корреспондента российского агентства РИА Новости, но отпускали сотрудников СМИ после проверки.

По сообщениям правозащитников, силовики также задерживали 73-летнюю активистку Нину Багинскую. Ее отпустили через несколько часов. Ранее занимающий кресло президента Беларуси Александр Лукашенко просил милицию «не забирать» Багинскую.

По данным телеканала «Белсат», силовики также пришли на похороны скончавшегося 4 декабря активиста Романа Решецкого в Бресте.

Похороны Решецкого. Фото: «Белсат»

Там они задержали активиста Виталия Казака, проводившего панихиду по товарищу. Милиция интересовалась, где будут проходить поминки.

Советский РОВД. Фото: «Еврорадио»

О численности воскресных протестных акций не сообщается. В этот раз граждане не собирались в одном месте, а шли маршем разрозненными группами из своих дворов.

Позже силовики выхватывали отдельных протестующих в спальных районах. Доставленных в Советский РОВД граждан поставили лицом к стенке на морозе.

После проведения президентских выборов в Беларуси начались массовые протесты. ЦИК страны отчитался о победе Александра Лукашенко, протестующие и несогласные с результатами выборов заявили о масштабных фальсификациях. Участники акций оппозиции требуют освобождения всех политзаключенных и проведения новых честных выборов президента.

Теги:
kn, задержания, акции протеста, беларусь
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