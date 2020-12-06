Силовики задержали более 300 человек на мирных маршах протеста в Беларуси

Новость обновлена в 18:25, добавлены данные милиции

Сотрудники силовых структур задержали в воскресенье как минимум 167 человек на «Маршах воли» по всей Беларуси, сообщает правозащитный центр «Весна». ТАСС со ссылкой на милицию Минска пишет о 300 задержанных только в столице.

Колонна людей собралась в Лебяжьем. Люди скандируют «Жыве Беларусь» и «Далучайся». pic.twitter.com/V7wIKfGkDx — TUT.BY (@tutby) December 6, 2020

Людей также доставляли в отделы милиции в Гродно, Бресте и Смолевичах. Охранители проверяли документы у журналистов, в том числе, у корреспондента российского агентства РИА Новости, но отпускали сотрудников СМИ после проверки.

В знак солидарности люди с флагами вышли в районе улиц Захарова и Пулихова в Минске.



(Смотрите это видео со звуком). pic.twitter.com/3j0rrGT4WW — TUT.BY (@tutby) December 6, 2020

По сообщениям правозащитников, силовики также задерживали 73-летнюю активистку Нину Багинскую. Ее отпустили через несколько часов. Ранее занимающий кресло президента Беларуси Александр Лукашенко просил милицию «не забирать» Багинскую.

Менск, вуліца Бурдзейнага. Натоўп сілавікоў вядзе аднаго затрыманага.



Крыніца: чытачы @belsat pic.twitter.com/Y9AWai6epW — Белсат TV (@Belsat_TV) December 6, 2020

По данным телеканала «Белсат», силовики также пришли на похороны скончавшегося 4 декабря активиста Романа Решецкого в Бресте.

Похороны Решецкого. Фото: «Белсат»

Там они задержали активиста Виталия Казака, проводившего панихиду по товарищу. Милиция интересовалась, где будут проходить поминки.

Советский РОВД. Фото: «Еврорадио»

О численности воскресных протестных акций не сообщается. В этот раз граждане не собирались в одном месте, а шли маршем разрозненными группами из своих дворов.

Позже силовики выхватывали отдельных протестующих в спальных районах. Доставленных в Советский РОВД граждан поставили лицом к стенке на морозе.

После проведения президентских выборов в Беларуси начались массовые протесты. ЦИК страны отчитался о победе Александра Лукашенко, протестующие и несогласные с результатами выборов заявили о масштабных фальсификациях. Участники акций оппозиции требуют освобождения всех политзаключенных и проведения новых честных выборов президента.