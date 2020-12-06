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№ 134 от 4 декабря 2020Читать номер
Силовики задержали более 300 человек на мирных маршах протеста в Беларуси
Новость обновлена в 18:25, добавлены данные милиции
Сотрудники силовых структур задержали в воскресенье как минимум 167 человек на «Маршах воли» по всей Беларуси, сообщает правозащитный центр «Весна». ТАСС со ссылкой на милицию Минска пишет о 300 задержанных только в столице.
Колонна людей собралась в Лебяжьем. Люди скандируют «Жыве Беларусь» и «Далучайся». pic.twitter.com/V7wIKfGkDx— TUT.BY (@tutby) December 6, 2020
Людей также доставляли в отделы милиции в Гродно, Бресте и Смолевичах. Охранители проверяли документы у журналистов, в том числе, у корреспондента российского агентства РИА Новости, но отпускали сотрудников СМИ после проверки.
В знак солидарности люди с флагами вышли в районе улиц Захарова и Пулихова в Минске.— TUT.BY (@tutby) December 6, 2020
(Смотрите это видео со звуком). pic.twitter.com/3j0rrGT4WW
По сообщениям правозащитников, силовики также задерживали 73-летнюю активистку Нину Багинскую. Ее отпустили через несколько часов. Ранее занимающий кресло президента Беларуси Александр Лукашенко просил милицию «не забирать» Багинскую.
Менск, вуліца Бурдзейнага. Натоўп сілавікоў вядзе аднаго затрыманага.— Белсат TV (@Belsat_TV) December 6, 2020
Крыніца: чытачы @belsat pic.twitter.com/Y9AWai6epW
По данным телеканала «Белсат», силовики также пришли на похороны скончавшегося 4 декабря активиста Романа Решецкого в Бресте.
Там они задержали активиста Виталия Казака, проводившего панихиду по товарищу. Милиция интересовалась, где будут проходить поминки.
О численности воскресных протестных акций не сообщается. В этот раз граждане не собирались в одном месте, а шли маршем разрозненными группами из своих дворов.
Позже силовики выхватывали отдельных протестующих в спальных районах. Доставленных в Советский РОВД граждан поставили лицом к стенке на морозе.
После проведения президентских выборов в Беларуси начались массовые протесты. ЦИК страны отчитался о победе Александра Лукашенко, протестующие и несогласные с результатами выборов заявили о масштабных фальсификациях. Участники акций оппозиции требуют освобождения всех политзаключенных и проведения новых честных выборов президента.