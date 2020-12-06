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№ 134 от 4 декабря 2020

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Силовики задержали более 300 человек на мирных маршах протеста в Беларуси

Политика551

551
 

Новость обновлена в 18:25, добавлены данные милиции

Сотрудники силовых структур задержали в воскресенье как минимум 167 человек на «Маршах воли» по всей Беларуси, сообщает правозащитный центр «Весна». ТАСС со ссылкой на милицию Минска пишет о 300 задержанных только в столице.

Людей также доставляли в отделы милиции в Гродно, Бресте и Смолевичах. Охранители проверяли документы у журналистов, в том числе, у корреспондента российского агентства РИА Новости, но отпускали сотрудников СМИ после проверки.

По сообщениям правозащитников, силовики также задерживали 73-летнюю активистку Нину Багинскую. Ее отпустили через несколько часов. Ранее занимающий кресло президента Беларуси Александр Лукашенко просил милицию «не забирать» Багинскую.

По данным телеканала «Белсат», силовики также пришли на похороны скончавшегося 4 декабря активиста Романа Решецкого в Бресте.

Похороны Решецкого. Фото: «Белсат»

Там они задержали активиста Виталия Казака, проводившего панихиду по товарищу. Милиция интересовалась, где будут проходить поминки.

Советский РОВД. Фото: «Еврорадио»

О численности воскресных протестных акций не сообщается. В этот раз граждане не собирались в одном месте, а шли маршем разрозненными группами из своих дворов.

Позже силовики выхватывали отдельных протестующих в спальных районах. Доставленных в Советский РОВД граждан поставили лицом к стенке на морозе.

После проведения президентских выборов в Беларуси начались массовые протесты. ЦИК страны отчитался о победе Александра Лукашенко, протестующие и несогласные с результатами выборов заявили о масштабных фальсификациях. Участники акций оппозиции требуют освобождения всех политзаключенных и проведения новых честных выборов президента.

Теги:
kn, задержания, акции протеста, беларусь
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