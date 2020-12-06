Во Франции на субботних протестах задержали почти 100 человек

Во время субботних акций во Франции против закона «О глобальной безопасности», расширяющего полномочия полиции, задержали 95 человек. Об этом сообщил в твиттере глава МВД страны Жеральд Дарманен.

По его словам, среди пострадавших — 67 жандармов и полицейских, в том числе 48 — в Париже. «Выражаю им свою поддержку», — заявил Дарманен.

Акции протестах вчера прошли в десятках французских городов. По данным полиции, в них участвовали свыше 52 тысяч человек, из них пять тысяч — в Париже. В ряде городов силовики применяли спецсредства, некоторые протестующие, в свою очередь, использовали файеры и дымовые шашки.

Sur cette vidéo de @TIM_7375

Les policiers se retrouvent sous une pluie de projectiles.

La parole présidentielle a libéré la haine envers les #FDO #PPLSecuriteGlobale #marchesdeslibertes

pic.twitter.com/Z9Wt6fk4k3 — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) December 5, 2020

Протесты вызвала статья 24 нового закона. Она предполагает наказание в виде года тюрьмы или штрафа 45 тысяч евро за распространение изображений лиц или других элементов идентификации сотрудников силовых структур при исполнении. Протесты поддержал и местный профсоюз СМИ, отметив, что данная статья ограничивает права журналистов.

Власти пообещали, что закон в этой части перепишут. Это произошло после протестов 28 ноября. Тогда в Париже акция стала самой массовой за время президентства Эмманюэля Макрона — полиция сообщила о 46 тысячах участников, организаторы протестов заявили, что их число превысило 200 тысяч.