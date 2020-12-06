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№ 134 от 4 декабря 2020Читать номер
Во Франции на субботних протестах задержали почти 100 человек
Во время субботних акций во Франции против закона «О глобальной безопасности», расширяющего полномочия полиции, задержали 95 человек. Об этом сообщил в твиттере глава МВД страны Жеральд Дарманен.
По его словам, среди пострадавших — 67 жандармов и полицейских, в том числе 48 — в Париже. «Выражаю им свою поддержку», — заявил Дарманен.
Акции протестах вчера прошли в десятках французских городов. По данным полиции, в них участвовали свыше 52 тысяч человек, из них пять тысяч — в Париже. В ряде городов силовики применяли спецсредства, некоторые протестующие, в свою очередь, использовали файеры и дымовые шашки.
Sur cette vidéo de @TIM_7375— Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) December 5, 2020
Les policiers se retrouvent sous une pluie de projectiles.
La parole présidentielle a libéré la haine envers les #FDO #PPLSecuriteGlobale #marchesdeslibertes
pic.twitter.com/Z9Wt6fk4k3
Протесты вызвала статья 24 нового закона. Она предполагает наказание в виде года тюрьмы или штрафа 45 тысяч евро за распространение изображений лиц или других элементов идентификации сотрудников силовых структур при исполнении. Протесты поддержал и местный профсоюз СМИ, отметив, что данная статья ограничивает права журналистов.
Власти пообещали, что закон в этой части перепишут. Это произошло после протестов 28 ноября. Тогда в Париже акция стала самой массовой за время президентства Эмманюэля Макрона — полиция сообщила о 46 тысячах участников, организаторы протестов заявили, что их число превысило 200 тысяч.