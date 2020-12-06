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№ 134 от 4 декабря 2020

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В Кишиневе тысячи человек вышли на акцию с требованием отставки правительства

Политика374

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В Кишиневе несколько тысяч человек вышли на акцию за отставку правительства и проведение досрочных парламентских выборов. Об этом «Новой газете» сообщили очевидцы. 

По их словам, в акции участвуют как минимум шесть тысяч человек. Среди участников — лидер проевропейской оппозиционной «Партии действия и солидарности» Майя Санду, победившая на прошедших выборах. Она, в частности, потребовала отставки премьер-министра страны Иона Кику, отмечает Sputnik Moldova. 

Фото: специально для «Новой»

Силовики со спецснаряжением перекрыли подступы к зданию правительства Молдовы. Они попросили протестующих вести себя «мирно и цивилизованно», о задержанных сейчас не сообщается.

Фото: специально для «Новой»

На этой неделе парламент Молдовы ограничил полномочия президента и перевел Службу информации и безопасности в свое подчинение. Инициатором выступила «Партия Социалистов», которая поддерживает Додона, Санду же была против этого.

Лидер проевропейской оппозиционной «Партии действия и солидарности» на прошедшем в середине ноября втором туре выборов набрала 57,75% голосов, Додон — 42,25%. Последний занимает пост президента Молдовы с 2016 года и считается сторонником тесных связей с Россией. 

Санду, сторонница евроинтеграции, в 2012–2015 годах занимала пост министра просвещения, а с июня по ноябрь 2019 года она была премьер-министром Молдовы. Она выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск и предложила заменить российских миротворцев гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ.

Теги:
протесты, санду, молдова, em
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