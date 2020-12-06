Машину посольства Молдовы в России задержали на границе при вывозе анаболитиков

В Москве задержали полицейского, который ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического оружия. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин.

Он рассказал, что в ночь на 6 декабря полицейские приехали на Судостроительную улицу, чтобы проверить сообщения о стрельбе. Возле одного из жилых домов полицейские нашли 33-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который выстрелил в находившуюся рядом с ним девочку. Полицейский был не при исполнении.

Против полицейского возбудили дело о хулиганстве (ст. 213 УК), он сейчас находится в Следственном комитете. Пострадавшую девочку обследуют в одной из столичных больниц. Васенин пообещал, что после служебной проверки полицейского уволят из органов и он понесет наказание, а некоторых его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.