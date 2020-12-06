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№ 134 от 4 декабря 2020Читать номер
Машину посольства Молдовы в России задержали на границе при вывозе анаболитиков
На молдавско-украинской границе задержали автомобиль посольства Молдовы в России, который попытался вывезти крупную партию анаболитиков. Об этом сообщила таможенная служба Молдовы.
Там отметили, что продукцию обнаружили накануне в грузовом отсеке микроавтобуса с номерами, свидетельствующими о его принадлежности к дипломатическому корпусу. Машина попыталась пересечь границу через таможенный пост Паланка.
В данный момент произошедшее расследуют следственные органы Молдовы. Министерство иностранных дел и европейской интеграции страны отметило, что расследование продолжается.
Теги:задержание, граница, дипломатия, молдова, em
В Москве полицейский ранил девочку из травматического оружия
В Москве задержали полицейского, который ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического оружия. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин.
Он рассказал, что в ночь на 6 декабря полицейские приехали на Судостроительную улицу, чтобы проверить сообщения о стрельбе. Возле одного из жилых домов полицейские нашли 33-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который выстрелил в находившуюся рядом с ним девочку. Полицейский был не при исполнении.
Против полицейского возбудили дело о хулиганстве (ст. 213 УК), он сейчас находится в Следственном комитете. Пострадавшую девочку обследуют в одной из столичных больниц. Васенин пообещал, что после служебной проверки полицейского уволят из органов и он понесет наказание, а некоторых его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.