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Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Отвечают политики, эксперты и журналисты

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№ 134 от 4 декабря 2020

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В Москве полицейский ранил девочку из травматического оружия

Общество9

9
 

В Москве задержали полицейского, который ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического оружия. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин.

Он рассказал, что в ночь на 6 декабря полицейские приехали на Судостроительную улицу, чтобы проверить сообщения о стрельбе. Возле одного из жилых домов полицейские нашли 33-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который выстрелил в находившуюся рядом с ним девочку. Полицейский был не при исполнении.

Против полицейского возбудили дело о хулиганстве (ст. 213 УК), он сейчас находится в Следственном комитете. Пострадавшую девочку обследуют в одной из столичных больниц. Васенин пообещал, что после служебной проверки полицейского уволят из органов и он понесет наказание, а некоторых его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Теги:
стрельба, полиция, москва, em

США назвали уроженцев Южных Курил гражданами Японии

Общество87

87
 

В США при розыгрыше грин-карт назвали россиян, родившихся на Южных Курилах, гражданами Японии. На это обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun. 

Скриншот документа. 

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, платят налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, платят налоги в России», — сказано в документе. 

Hokkaido Shimbun отмечает, что Госдеп США еще в 2018 году установил, что участники розыгрыша, проживающие на вышеуказанных островах, должны указывать Японию как страну происхождения. Россияне, живущие на Южных Курилах, недавно обратили на это внимание и пожаловались.

Спор о принадлежности Южных Курил продолжается со времен Второй мировой войны. Япония называет их своими оккупированными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курилы перешли СССР по итогам Второй мировой войны.

Теги:
em, курилы, сша, россия, япония
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