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№ 134 от 4 декабря 2020Читать номер
В Москве полицейский ранил девочку из травматического оружия
В Москве задержали полицейского, который ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического оружия. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин.
Он рассказал, что в ночь на 6 декабря полицейские приехали на Судостроительную улицу, чтобы проверить сообщения о стрельбе. Возле одного из жилых домов полицейские нашли 33-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который выстрелил в находившуюся рядом с ним девочку. Полицейский был не при исполнении.
Против полицейского возбудили дело о хулиганстве (ст. 213 УК), он сейчас находится в Следственном комитете. Пострадавшую девочку обследуют в одной из столичных больниц. Васенин пообещал, что после служебной проверки полицейского уволят из органов и он понесет наказание, а некоторых его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
США назвали уроженцев Южных Курил гражданами Японии
В США при розыгрыше грин-карт назвали россиян, родившихся на Южных Курилах, гражданами Японии. На это обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun.
«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, платят налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, платят налоги в России», — сказано в документе.
Hokkaido Shimbun отмечает, что Госдеп США еще в 2018 году установил, что участники розыгрыша, проживающие на вышеуказанных островах, должны указывать Японию как страну происхождения. Россияне, живущие на Южных Курилах, недавно обратили на это внимание и пожаловались.
Спор о принадлежности Южных Курил продолжается со времен Второй мировой войны. Япония называет их своими оккупированными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курилы перешли СССР по итогам Второй мировой войны.