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№ 134 от 4 декабря 2020

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США назвали уроженцев Южных Курил гражданами Японии

Общество2 033

2 033
 

В США при розыгрыше грин-карт назвали россиян, родившихся на Южных Курилах, гражданами Японии. На это обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun. 

Скриншот документа. 

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, платят налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, платят налоги в России», — сказано в документе. 

Hokkaido Shimbun отмечает, что Госдеп США еще в 2018 году установил, что участники розыгрыша, проживающие на вышеуказанных островах, должны указывать Японию как страну происхождения. Россияне, живущие на Южных Курилах, недавно обратили на это внимание и пожаловались.

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В МИД России прокомментировали произошедшее: «Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и "красные линии"».

Спор о принадлежности Южных Курил продолжается со времен Второй мировой войны. Япония называет их своими оккупированными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курилы перешли СССР по итогам Второй мировой войны.

Теги:
em, курилы, сша, россия, япония
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