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№ 134 от 4 декабря 2020

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Трамп объявил о начале вакцинации от COVID-19 в США на следующей неделе

Общество9

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Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Джорджия заявил, что в стране на следующей неделе начнется вакцинация от коронавируса. 

На следующую неделю запланировано одобрение американским регулятором вакцины от COVID-19. По словам Трампа, вакцинация жителей страны начнется после этого. 

«У другой администрации это заняло бы пять лет. Нам понадобилось семь месяцев», — сказал американский лидер (цитата по ТАСС).

Примерно две недели назад заявку на ускоренную регистрацию вакцины в США подали немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer. Создатели прививки утверждали, их препарат обладает 95% эффективностью. На этой неделе заявку на регистрацию в США своей вакцины подала американская Moderna, которая утверждала, что эффективность ее препарата составляет 100% против тяжелого течения COVID-19.

США занимает первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 (14 583 566). Умерли по стране от инфекции 281 199 человек, это тоже максимальный показатель, зафиксированный на территории одного государства.

Теги:
em, трамп, коронавирус, вакцина, сша
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