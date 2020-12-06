Трамп объявил о начале вакцинации от COVID-19 в США на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Джорджия заявил, что в стране на следующей неделе начнется вакцинация от коронавируса.

На следующую неделю запланировано одобрение американским регулятором вакцины от COVID-19. По словам Трампа, вакцинация жителей страны начнется после этого.

«У другой администрации это заняло бы пять лет. Нам понадобилось семь месяцев», — сказал американский лидер (цитата по ТАСС).

Примерно две недели назад заявку на ускоренную регистрацию вакцины в США подали немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer. Создатели прививки утверждали, их препарат обладает 95% эффективностью. На этой неделе заявку на регистрацию в США своей вакцины подала американская Moderna, которая утверждала, что эффективность ее препарата составляет 100% против тяжелого течения COVID-19.

США занимает первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 (14 583 566). Умерли по стране от инфекции 281 199 человек, это тоже максимальный показатель, зафиксированный на территории одного государства.