Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Антология хабаровского протеста10 материалов
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 134 от 4 декабря 2020Читать номер
Трамп объявил о начале вакцинации от COVID-19 в США на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Джорджия заявил, что в стране на следующей неделе начнется вакцинация от коронавируса.
На следующую неделю запланировано одобрение американским регулятором вакцины от COVID-19. По словам Трампа, вакцинация жителей страны начнется после этого.
«У другой администрации это заняло бы пять лет. Нам понадобилось семь месяцев», — сказал американский лидер (цитата по ТАСС).
Примерно две недели назад заявку на ускоренную регистрацию вакцины в США подали немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer. Создатели прививки утверждали, их препарат обладает 95% эффективностью. На этой неделе заявку на регистрацию в США своей вакцины подала американская Moderna, которая утверждала, что эффективность ее препарата составляет 100% против тяжелого течения COVID-19.
США занимает первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 (14 583 566). Умерли по стране от инфекции 281 199 человек, это тоже максимальный показатель, зафиксированный на территории одного государства.