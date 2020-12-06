В России суточный прирост заразившихся COVID-19 впервые превысил 29 тысяч человек

В России за последние сутки выявили 29039 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Это максимальный суточный прирост заболевших по стране за все время пандемии.

Общее число выявленных по заболевших по стране достигло 2 460 770. В Москве выявили 7512 новых случаев COVID-19 за сутки (днем ранее — 7993). В Петербурге суточный прирост заболевших стал рекордным за пандемию (+3753), как и в Подмосковье (+1295). В Псковской области выявили еще 880 заразившихся коронавирусом, что больше зафиксированных вчера новых случаев более чем в четыре раза (тогда было +198).

Умерли за сутки от коронавируса по России 457 человек, в том числе 72 — в Москве и 47 — в Петербурге. Общее число умерших от инфекции по стране за время пандемии достигло 43141. Вылечились 1 937 738 пациентов, из них 21342 — за последние сутки.

Накануне в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в городе планируется привить 6-7 млн человек. «Сразу такую машину не раскрутишь, — заявил он. — Поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывать и механизм цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи – доставку, хранение». Сегодня вакцинация началась на Сахалине.

В мире число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 66,5 млн, свидетельствуют данные университета Хопкинса. Россия по общему числу заболевших находится на четвертом месте, ее опережают США, Индия и Бразилия.