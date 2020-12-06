Число невыездных из-за долгов россиян за год выросло на 20%

На 1 ноября 4,1 млн россиян не могли выехать из страны из-за долгов, за год число таких граждан увеличилось на 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Год назад число граждан, в отношении которых действует временное ограничение на выезд из России, составляло 3,4 млн. В ФССП отметили, что всего за девять месяцев текущего года вынесли в общей сложности 7,5 млн подобных постановлений.

Запрет на выезд из России может применяться при задолженности от 30 тысяч рублей, в некоторых случаях (например, при долгах по алиментам) — от 10 тысяч. Пограничники могут развернуть должника на границе и не выпускать его из страны, пока он не погасит задолженность.

В октябре президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, что за время пандемии коронавируса доля людей, допускающих просрочки по кредитным платежам, увеличилась с 55 до 70%. Чаще всего они объясняли это финансовыми трудностями.