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№ 134 от 4 декабря 2020Читать номер
Число невыездных из-за долгов россиян за год выросло на 20%
На 1 ноября 4,1 млн россиян не могли выехать из страны из-за долгов, за год число таких граждан увеличилось на 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Год назад число граждан, в отношении которых действует временное ограничение на выезд из России, составляло 3,4 млн. В ФССП отметили, что всего за девять месяцев текущего года вынесли в общей сложности 7,5 млн подобных постановлений.
Запрет на выезд из России может применяться при задолженности от 30 тысяч рублей, в некоторых случаях (например, при долгах по алиментам) — от 10 тысяч. Пограничники могут развернуть должника на границе и не выпускать его из страны, пока он не погасит задолженность.
В октябре президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, что за время пандемии коронавируса доля людей, допускающих просрочки по кредитным платежам, увеличилась с 55 до 70%. Чаще всего они объясняли это финансовыми трудностями.
Во Владивостоке восстановили движение по мосту на остров Русский
Во Владивостоке открыли движение по мосту на oстров Русский после очистки вант от льда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», обслуживающем мост.
Движение возобновили в обе стороны. После открытия моста со стороны центра города образовалась пробка из-за большого количества желающих проехать на остров.
В пресс-службе «Дальнего Востока» рассказали, что альпинисты во время очистки моста работали на высоте 300 метров, где порывы ветра достигали 20 м/c. «Проделана колоссальная работа: в общей сложности с вант удалено около 2,3 тысячи тонн ледяных отложений, очищено 11 тысяч квадратных метров поверхности пилонов», — отметили там.
Движение по мосту на остров Русский приостановили 21 ноября вследствие прошедшего в Приморье ледяного дождя. Последствиями непогоды также стали оборванные линии электропередач, падение деревьев и конструкций на юге края. Во ряде населенных пунктов было отключено электричество, из-за чего перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома.
Прокуратура нашла нарушения в действиях властей Владивостока при ликвидации последствий непогоды. По мнению ведомства, имело место «ненадлежащее взаимодействие» служб, ответственных за ликвидацию последствий стихии.