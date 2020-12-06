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Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Отвечают политики, эксперты и журналисты

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№ 134 от 4 декабря 2020

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Число невыездных из-за долгов россиян за год выросло на 20%

Общество6

6
 

На 1 ноября 4,1 млн россиян не могли выехать из страны из-за долгов, за год число таких граждан увеличилось на 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Год назад число граждан, в отношении которых действует временное ограничение на выезд из России, составляло 3,4 млн. В ФССП отметили, что всего за девять месяцев текущего года вынесли в общей сложности 7,5 млн подобных постановлений.

Запрет на выезд из России может применяться при задолженности от 30 тысяч рублей, в некоторых случаях (например, при долгах по алиментам) — от 10 тысяч. Пограничники могут развернуть должника на границе и не выпускать его из страны, пока он не погасит задолженность.

В октябре президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, что за время пандемии коронавируса доля людей, допускающих просрочки по кредитным платежам, увеличилась с 55 до 70%. Чаще всего они объясняли это финансовыми трудностями.

Теги:
россияне, россия, долги, em

Во Владивостоке восстановили движение по мосту на остров Русский

Общество78

78
 

Во Владивостоке открыли движение по мосту на oстров Русский после очистки вант от льда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», обслуживающем мост. 

Движение возобновили в обе стороны. После открытия моста со стороны центра города образовалась пробка из-за большого количества желающих проехать на остров. 

В пресс-службе «Дальнего Востока» рассказали, что альпинисты во время очистки моста работали на высоте 300 метров, где порывы ветра достигали 20 м/c. «Проделана колоссальная работа: в общей сложности с вант удалено около 2,3 тысячи тонн ледяных отложений, очищено 11 тысяч квадратных метров поверхности пилонов», — отметили там. 

Движение по мосту на остров Русский приостановили 21 ноября вследствие прошедшего в Приморье ледяного дождя. Последствиями непогоды также стали оборванные линии электропередач, падение деревьев и конструкций на юге края. Во ряде населенных пунктов было отключено электричество, из-за чего перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома. 

Прокуратура нашла нарушения в действиях властей Владивостока при ликвидации последствий непогоды. По мнению ведомства, имело место «ненадлежащее взаимодействие» служб, ответственных за ликвидацию последствий стихии.

Теги:
непогода, приморье, владивосток, em
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