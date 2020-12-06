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№ 134 от 4 декабря 2020

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Во Владивостоке восстановили движение по мосту на остров Русский

Общество353

353
 

Во Владивостоке открыли движение по мосту на oстров Русский после очистки вант от льда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», обслуживающем мост. 

Движение возобновили в обе стороны. После открытия моста со стороны центра города образовалась пробка из-за большого количества желающих проехать на остров. 

В пресс-службе «Дальнего Востока» рассказали, что альпинисты во время очистки моста работали на высоте 300 метров, где порывы ветра достигали 20 м/c. «Проделана колоссальная работа: в общей сложности с вант удалено около 2,3 тысячи тонн ледяных отложений, очищено 11 тысяч квадратных метров поверхности пилонов», — отметили там. 

Движение по мосту на остров Русский приостановили 21 ноября вследствие прошедшего в Приморье ледяного дождя. Последствиями непогоды также стали оборванные линии электропередач, падение деревьев и конструкций на юге края. В ряде населенных пунктов было отключено электричество, из-за чего перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома. 

Прокуратура нашла нарушения в действиях властей Владивостока при ликвидации последствий непогоды. По мнению ведомства, имело место «ненадлежащее взаимодействие» служб, ответственных за ликвидацию последствий стихии.

Теги:
непогода, приморье, владивосток, em
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