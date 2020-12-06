Умер футболист Виктор Понедельник. Он был последним из оставшихся в живых чемпионов Европы 1960 года

Заслуженный тренер и нападающий сборной СССР Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни, сообщила его дочь Анастасия в соцсетях.

Виктор Понедельник с 1959 года играл в ростовском СКА и через год был приглашен в сборную СССР. До него в сборную вызывали лишь одного игрока не из команды высшего дивизиона — Юрия Кузнецова.

Понедельник принял участие в первом в истории чемпионате Европы в 1960 году (Франция). Он стал автором победного гола в ворота сборной Югославии в финале чемпионата.

После Кубка Европы нападающий перешел в ЦСКА, но так ни разу и не вышел на поле в составе команды, из-за чего вернулся в СКА. Вместе со сборной СССР добравлся до четвертьфинала ЧМ-62 и стал серебряным призером ЧЕ-64.

Читайте также ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК

В 1966 году Понедельник перешел в «Спартак», но снова не получил возможности сыграть за команду. До 1969 года он тренировал «Ростсельмаш», а после стал спортивным обозревателей.

За всю карьеру Понедельник забил 86 голов в 217 матчах национального чемпионата, и 20 мячей в 29 матчах сборной.

Понедельник был последним живым чемпионом Европы 1960 года.