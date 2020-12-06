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№ 134 от 4 декабря 2020Читать номер
Умер футболист Виктор Понедельник. Он был последним из оставшихся в живых чемпионов Европы 1960 года
Заслуженный тренер и нападающий сборной СССР Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни, сообщила его дочь Анастасия в соцсетях.
Виктор Понедельник с 1959 года играл в ростовском СКА и через год был приглашен в сборную СССР. До него в сборную вызывали лишь одного игрока не из команды высшего дивизиона — Юрия Кузнецова.
Понедельник принял участие в первом в истории чемпионате Европы в 1960 году (Франция). Он стал автором победного гола в ворота сборной Югославии в финале чемпионата.
После Кубка Европы нападающий перешел в ЦСКА, но так ни разу и не вышел на поле в составе команды, из-за чего вернулся в СКА. Вместе со сборной СССР добравлся до четвертьфинала ЧМ-62 и стал серебряным призером ЧЕ-64.
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В 1966 году Понедельник перешел в «Спартак», но снова не получил возможности сыграть за команду. До 1969 года он тренировал «Ростсельмаш», а после стал спортивным обозревателей.
За всю карьеру Понедельник забил 86 голов в 217 матчах национального чемпионата, и 20 мячей в 29 матчах сборной.
Понедельник был последним живым чемпионом Европы 1960 года.
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