Противники нового закона о полиции во Франции вышли на улицы десятков городов. Силовики применяют газ и водометы, есть задержанные

Противники закона «О глобальной безопасности», расширяющего полномочия полиции, анонсировали акции протеста в 90 городах Франции. Столкновения с силовиками происходят в Ренне и Париже, сообщает BFMTV.

Около 13:00 по местному времени (15:00 мск) 1500 протестующих собрались в Ренне на западе страны. Полиция попыталась разогнать наиболее агрессивную часть демонстрантов с помощью водометов и слезоточивого газа.

Dialogue de sourds entre feu d’artifice et canon à eau à #Rennes où l’on se mobilise à nouveau contre la précarisation des travailleurs et les restrictions de liberté.

🎥@ouestfrance35 #StopLoiSécuritéGlobale #MarcheDesLibertes pic.twitter.com/U2n6E5APdJ — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) December 5, 2020

Протестующие в Ренне продолжают строить баррикады и отвечать силовикам.

A #Rennes des manifestants se sont désolidarisés de la manifestation.

Un barrage a été mis en place par des individus qui tirent avec des mortiers sur les #FDO.

Courage à nos collègues engagés. #PPLSecuriteGlobale pic.twitter.com/QQIoZYTfiN — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) December 5, 2020

Около 16:00 мск акция таже началась в Париже. Колонна двинулась от станции метро Порт-де-Лилла к площади Республики, где в минувшие выходные стартовала демонстрация, завершившаяся погромами и поджогами.

Некоторые протестующие используют файеры и дымовые шашки. В колоннах видны лозунги «Все ненавидят полицию» и «Свобода, равенство и братство, но для кого?».

Qu'on arrête de nous expliquer qu'un tel foutoir n'est pas voulu... 🤬🤮

🚨@TIM_7375: "Une barricade dressée avenue Gambetta face aux forces de l'ordre en tête de cortège contre la #Precarite et les #ViolencesPolicieres / #LoiSecuriteGlobale" pic.twitter.com/WIAjmmBKca — LaGaucheMafia (@GaucheMafia) December 5, 2020

Примерно через полтора часа после начала акции ситуация в Париже накалилась. Протестующие начали жечь машины и бить витрины, полиция ответила слезоточивым газом. Численность демонстрантов не называется. По оценкам префектуры, в толпе присутствуют несколько сотен радикалов. Глава МВД Жеральд Дарманен сообщил о 22 задержанных в столице.

PARIS - Manifestation contre la #LoiSecuriteGlobale : nombreux #GiletsJaunes présent.



L’encadrement très important du cortège est source de tension. pic.twitter.com/a47MbtnnMS — Clément Lanot (@ClementLanot) December 5, 2020

Акции также проходят в Тулузе, Марселе, Нанте и других городах.

Субботние демонстрации объединили противников расширения полномочий полиции и сторонников социальных реформ, в числе которых «желтые жилеты».

Статья 24 закона «О глобальной безопасности» сильно ограничивает права журналистов, поэтому с призывами выйти на улицы выступил также местный профсоюз работников СМИ.

«Для того чтобы оправдаться в глазах общественности после беспрецедентного успеха народных мобилизаций 28 ноября, правительство и парламентское большинство пытаются потушить огонь, который сами и разожгли. Они пытаются убрать статью 24 из предлагаемого закона «О глобальглй безопасности», чтобы включить ее положения в статью 25 закона «О сепаратизме». Статьи 21 и 22 все еще остаются, они направлены на создание инструментов массового наблюдения. Использование беспилотных летательных аппаратов с камерами (статья 22) угрожает свободе выражения мнений и демонстраций и делает иллюзорными защиту журналистских источников», — сказано в заявлении профсоюза.

Ранее Нацсобрание Франции одобрило законопроект «О глобальной безопасности» в первом чтении на минувшей неделе. Статья 24 предполагает наказание в виде года тюрьмы или штрафа 45 тыс. евро за распространение изображений лиц или других элементов идентификации сотрудников силовых структур при исполнении.

В субботу 28 ноября примерно в сотне городов Франции прошли марши против закона, они собрали в общей сложности от 200 тыс. до 500 тыс. человек.

В Париже марш стал самым массовым за время правления президента Макрона. Акция сопровождалась столкновениями с полицией, ранения получили десятки человек с обеих сторон.

После этого глава президентской фракции «Вперед, Республика!» в Нацсобрании Франции Кристоф Кастанер объявил, что статья 24 закона будет «целиком переписана».