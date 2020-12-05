Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V». Она составит 1942 рубля за два компонента

Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

По его словам, отпускная цена на препарат составит 1942 рубля (около 26 долларов) за два компонента. Цену упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрировали на уровне 9710 рублей (около 130 долларов).

Вакцина делается в два этапа — вторую дозу вакцины нужно получить через 21 день после первой. Записываться следует только на один, на второй запись производится автоматически.

Компании-производители иностранных вакцин также называли стоимость препарата: так, цена вакцины Pfizer составит около 15 евро (около 18 долларов) за дозу, вакцина Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов за дозу в зависимости от объема препарата, а цена дозы Оксфордской вакцины компании AstraZeneca составит около 2,5 евро (около трех долларов).

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что, привившимся от коронавируса так же, как и всем, нужно соблюдать масочный режим,

помимо этого, им необходимо на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя, чтобы привитый не заразился COVID-19 до того, как у него сформируется «полноценный иммунный ответ».

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. По его словам, в первую очередь вакцину получат учителя и врачи, в России уже есть 2 млн доз вакцины. Как накануне выяснила «Медуза», с вакцинацией могут возникнуть сложности: в России выпущено много первого компонента вакцины, но фармкомпании пока не могут наладить стабильное производство второго.

В Москве уже открылись первые пункты вакцинации — они будут работать ежедневно на базе городских поликлиник для взрослых. Пока записаться на получение вакцины «Спутник V» могут работники учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты. Получить вакцину можно бесплатно.

Ранее компании, разрабатывающие российскую вакцину от коронавируса, заявили, что ее эффективность составила 95% на 42-й день после введения первой дозы. Одна доза российской вакцины, по словам разработчиков, будет стоить менее 10 долларов для международных рынков, для граждан России вакцинация будет бесплатной.

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот. В России уже зарегистрировали и другую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», третья находится в стадии испытаний.