Суды в четырех штатах отклонили иски штаба Трампа о пересмотре итогов голосования на выборах президента США

Суды в штатах Аризона, Висконсин, Мичиган и Невада не удовлетворили требования штаба кандидата в президенты от республиканской партии, действующего главы государства Дональда Трампа о пересмотре результатов выборов. Об этом сообщает CNN.

Апелляционная инстанция в Мичигане заявила, что требование пересчитать бюллетени в штате является «спорным», так как результаты выборов уже подтверждены. Суд также посчитал, что штаб Трампа мог бы обратиться с требованием о пересчете голосов, но сроки уже вышли. Кандидат от демократов Джо Байден выиграл в штате и получил 16 голосов выборщиков. По мнению суда, «никаких доказательств фальсификации выборов не было».

В Неваде окружной судья Джеймс Рассел отклонил требование объявить Трампа победителем. По словам судьи, Трамп не доказал ни одного обвинения «из длинного списка обвинений против кампании Байдена-Харриса». Также суд отклонил просьбу о замене выборщиков-демократов на республиканцев. В Неваде Байден получил шесть голосов выборщиков.

Верховный суд штата Аризона отклонил иск об аннулировании победы Байдена и пересчете голосов в штате. Это пятый иск, поданный союзниками Трампа, который впоследствии отклонили в Аризоне. В этом штате также победил Байден, набрав 11 голосов выборщиков.

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В Висконсине Верховный суд не удовлетворил требование о признании выборов недействительными: судья Брайан Хагедорн заявил, что их попросили выполнить «беспрецедентную» задачу, и признал Байдена победителем в штате. Висконсин принес кандидату от демократов 10 голосов выборщиков.

В конце ноября Верховный суд Пенсильвании отказал в иске членам республиканской партии, которые хотели доказать, что закон о выборах в штате не соответствует Конституции США. Представители республиканской партии требовали не учитывать 2,5 млн бюллетеней, которые пришли в избирательные комиссии по почте, либо вообще аннулировать результаты голосования.

Всего на выборах США, по данным американских СМИ, лидирует Байден с 306 голосами выборщиков, у Трампа их 232. Официально итоги выборов в США еще не подвели, однако американские СМИ уже спрогнозировали победу Байдена. Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Явка на выборах стала самой высокой за последние 120 лет. Официально выборщики проголосуют 14 декабря.