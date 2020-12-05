Адвокат: сестер Хачатурян могут признать потерпевшими

Басманный суд Москвы признал незаконным вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Алексей Липцер.

По словам адвоката, теперь Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян, которые обвиняются в убийстве их отца Михаила, могут стать потерпевшими, когда следователи возбудят уголовное дело.

«Дальше уже будет проводиться расследование в отношении Михаила (отца девушек — ред.). Есть варианты: либо они доводят дело до суда в отношении Хачатуряна, и тогда оно будет рассматриваться по существу в отношении умершего, либо они в рамках уже возбужденного дела признают его не причастным к совершению преступления. В дальнейшем мы будем отталкиваться от результатов», — заявил Липцер «Новой».

По его словам, если уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна будет доведено до суда и он будет признан причастным в совершении преступления, то это будет дополнительным доказательством того, что девушки говорили правду о насилии со стороны их отца.

«Мы получим также очередной повод, чтобы настаивать, что девушки находились в состоянии необходимой обороны», — заключил адвокат.

В отношении Хачатуряна изначально вынесли отказ в возбуждении дела в связи со смертью. Возбудить дело при таких обстоятельствах можно только при согласии родных. Как уточнила адвокат одной из девушек Мари Давтян, суд удовлетворил жалобу одной из сестер Михаила, которая просила продолжить расследование для реабилитации умершего.

Ангелину, Крестину и Марию задержали в июле 2018 года, их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК) своего 57-летнего отца Михаила. Статья, по которой проходит дело, предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца.

Дополнительная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что психические расстройства появились у девушек из-за их отца, который нанес тяжкий вред их здоровью.

Результаты экспертизы СК показали, что младшая сестра Мария во время совершения преступления не отдавала отчет своим действиям, ее дело слушается отдельно в Бутырском райсуде Москвы в закрытом режиме. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.