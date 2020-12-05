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Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Отвечают политики, эксперты и журналисты

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№ 134 от 4 декабря 2020

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Дочь министра обороны Ксения Шойгу стала президентом Федерации триатлона России

Спорт8

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Ксения Шойгу, дочь министра обороны России Сергея Шойгу, стала новым президентом Федерации триатлона России (ФТР). Об этом она сообщила в своем инстаграме. Выборы руководства организации состоялись в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

Голосование / Скрин: инстаграм Ксении Шойгу.

«Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — заявила она.

Как уточняет ТАСС, Ксения Шойгу была единственным кандидатом на пост главы ФТР. Ее кандидатуру предложил бывший глава федерации Петр Иванов, которого 30 ноября избрали президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Дочери Сергея Шойгу 29 лет, она занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка. По профессии она экономист и финансист, окончила МГИМО в 2013 году. Также она является руководителем «Лиги героев», которая занимается организацией массовых спортивных мероприятий, таких как «Забег.РФ», «Гонка героев», «Арена героев».

Теги:
чиновники, ng, шойгу

В Красноярском крае сельчанин бросил в здание отдела полиции коктейль Молотова

Общество345

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Неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции в селе Шалинское под Красноярском бутылку с зажигательной смесью — коктейлем Молотова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МВД по региону Владимира Юрченко.

«Ночью бросил в здание отдела бутылку с зажигательной смесью. Она вспыхнула, но удалось оперативно потушить, пострадавших нет», — заявил он, добавив, что нападавшего задержали. На месте работает оперативная группа и начальник краевого главка ГУМВД Александр Речицкий, сообщили в агентстве.

Местный портал NGS24 со ссылкой на Юрченко уточняет, что несколько улиц в селе были перекрыты, подозреваемого удалось найти и задержать «буквально за час». Другое местное издание — телеграм-канал «Борус» — утверждает, что нападавшего зовут Виталий Дрозденко и что он кинул в здание отдела полиции четыре бутылки с коктейлем Молотова, а не одну.

И «Борус», и глава Манского района Артем Черных (село Шалинское является административным центром района) сообщают, что следователи возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Черных также утверждает, что тот же человек около двух месяцев назад разбил окна районной администрации, запустив в них банками тушенки. Впоследствии его задержали и оштрафовали.

Осенью этого года подросток в Татарстане бросил в сторону парковки полиции коктейль Молотова и, по словам силовиков, скрылся от погони, после начал угрожать силовикам ножом и нанес ранение одному из них. Силовики тогда применили табельное оружие — выстрелили в нападавшего — в результате чего подросток скончался на месте от полученных ранений.

Теги:
силовики, красноярск, ng
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